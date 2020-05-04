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"كورونا" يرتفع بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 21.384

204 مصابين جدد

ذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21384 حالة، لكن العدد يشكل أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس (آذار).

وأوضحت الهيئة أن ثلاثة من الوفيات المسجلة الجديدة لم يكن معروف أنهم مصابون بأي أمراض أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يرتفع بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 21.384
سبق

ذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21384 حالة، لكن العدد يشكل أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس (آذار).

وأوضحت الهيئة أن ثلاثة من الوفيات المسجلة الجديدة لم يكن معروف أنهم مصابون بأي أمراض أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:43 PM

"كورونا" يرتفع بعدد الوفيات في بريطانيا إلى 21.384

204 مصابين جدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21384 حالة، لكن العدد يشكل أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس (آذار).

وأوضحت الهيئة أن ثلاثة من الوفيات المسجلة الجديدة لم يكن معروف أنهم مصابون بأي أمراض أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

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