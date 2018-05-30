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تحركات مريبة وأمريكا تراقب.. سفن إيرانية تتجه لهذه الدولة

في خطوة قد تكون استفزازية ترفع التوتر أكثر في علاقات البلدين

في خطوة قد تكون استفزازية بينما ترتفع التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، تراقب الولايات المتحدة عن كثب تحركات "مريبة" لسفن إيرانية، متوجهة لأمريكا الجنوبية، بأسباب وحمولة مجهولة، ويراقب مجتمع الأمن القومي الأمريكي سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية قد تكون وجهتهما النهائية فنزويلا.

وقالت مصادر لم تكشف عن اسمها لموقع "بوليتيكو": إن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة، تتجهان جنوبًا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا.

ولا يعرف المسؤولون الأمريكيون على وجه اليقين وجهة السفن الإيرانية؛ لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا.

ووفقًا "لبوليتيكو"؛ فإن سبب إيران الحقيقي في إرسال السفن في اتجاه الجانب الغربي من الأرض، لا يزال لغزا، وكذلك ما تحمل داخلها.

وطوّر البلدان -وكلاهما يواجه عقوبات أمريكية شديدة- علاقات أوثق على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تعاون يتراوح بين شحنات البنزين إلى مشاريع مشتركة لصناعة السيارات والأسمنت؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونصح مسؤولون كبار في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، بأن الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية سيكون أمرًا خاطئًا؛ وفقًا لما ذكره شخص مطلع.

وتم إبلاغ المشرعين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن السفن الإيرانية ستتجه نحو فنزويلا؛ لكنها حذرت من أن الوجهة قد تتغير في أي لحظة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحركات مريبة وأمريكا تراقب.. سفن إيرانية تتجه لهذه الدولة
سبق

في خطوة قد تكون استفزازية بينما ترتفع التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، تراقب الولايات المتحدة عن كثب تحركات "مريبة" لسفن إيرانية، متوجهة لأمريكا الجنوبية، بأسباب وحمولة مجهولة، ويراقب مجتمع الأمن القومي الأمريكي سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية قد تكون وجهتهما النهائية فنزويلا.

وقالت مصادر لم تكشف عن اسمها لموقع "بوليتيكو": إن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة، تتجهان جنوبًا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا.

ولا يعرف المسؤولون الأمريكيون على وجه اليقين وجهة السفن الإيرانية؛ لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا.

ووفقًا "لبوليتيكو"؛ فإن سبب إيران الحقيقي في إرسال السفن في اتجاه الجانب الغربي من الأرض، لا يزال لغزا، وكذلك ما تحمل داخلها.

وطوّر البلدان -وكلاهما يواجه عقوبات أمريكية شديدة- علاقات أوثق على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تعاون يتراوح بين شحنات البنزين إلى مشاريع مشتركة لصناعة السيارات والأسمنت؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونصح مسؤولون كبار في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، بأن الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية سيكون أمرًا خاطئًا؛ وفقًا لما ذكره شخص مطلع.

وتم إبلاغ المشرعين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن السفن الإيرانية ستتجه نحو فنزويلا؛ لكنها حذرت من أن الوجهة قد تتغير في أي لحظة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:14 PM

تحركات مريبة وأمريكا تراقب.. سفن إيرانية تتجه لهذه الدولة

في خطوة قد تكون استفزازية ترفع التوتر أكثر في علاقات البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في خطوة قد تكون استفزازية بينما ترتفع التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، تراقب الولايات المتحدة عن كثب تحركات "مريبة" لسفن إيرانية، متوجهة لأمريكا الجنوبية، بأسباب وحمولة مجهولة، ويراقب مجتمع الأمن القومي الأمريكي سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية قد تكون وجهتهما النهائية فنزويلا.

وقالت مصادر لم تكشف عن اسمها لموقع "بوليتيكو": إن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة، تتجهان جنوبًا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا.

ولا يعرف المسؤولون الأمريكيون على وجه اليقين وجهة السفن الإيرانية؛ لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا.

ووفقًا "لبوليتيكو"؛ فإن سبب إيران الحقيقي في إرسال السفن في اتجاه الجانب الغربي من الأرض، لا يزال لغزا، وكذلك ما تحمل داخلها.

وطوّر البلدان -وكلاهما يواجه عقوبات أمريكية شديدة- علاقات أوثق على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تعاون يتراوح بين شحنات البنزين إلى مشاريع مشتركة لصناعة السيارات والأسمنت؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونصح مسؤولون كبار في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، بأن الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية سيكون أمرًا خاطئًا؛ وفقًا لما ذكره شخص مطلع.

وتم إبلاغ المشرعين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية خلال الأيام القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن السفن الإيرانية ستتجه نحو فنزويلا؛ لكنها حذرت من أن الوجهة قد تتغير في أي لحظة.

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