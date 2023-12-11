"تعليم جدة " تؤهل 100 مرشد طلابي للتوعية بإضرار المخدرات

بالتعاون مع مستشفى الأمل

نظمت إدارة التعليم بجدة أمس الأحد الدورة الثانية لتأهيل ١٠٠ مرشد طلابي من مرشدي المرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة عن كيفية التوعية بأضرار المخدرات وأساليب الوقاية منها وأهم الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بالتعاطي وأسلوب علاجها وذلك بالتعاون مع مستشفى الأمل.

يُشار إلى أن هذه الدورة الثانية التي تعقد للتوعية بإضرار المخدرات والتي شملت أكثر من ٢٢٠ مرشدًا طلابيًا بالدورتين .