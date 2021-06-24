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بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

الصمعاني: امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين بمرفق القضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.

وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.

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بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.

وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:05 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:00 PM

بأمر الملك .. ترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

الصمعاني: امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين بمرفق القضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,181

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - أيده الله - بمرفق القضاء.

وسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.

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