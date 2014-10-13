"لجنة التوطين" بالأفلاج تضبط وترحل 21 عاملاً مخالفاً

خلال حملة في سوق الأعلاف والماشية والخضار بالمحافظة

‏نجحت حملة التوطين في محافظة الأفلاج ،خلال الأسبوعين الماضيين، في ضبط 21 عاملاً مخالفاً ‏بالأسواق العامة.

‏وكانت الحملة التي تابع أعمالها محافظ الأفلاج تركي الهزاني، نجحت في ضبط 21 عاملاً بسوق الماشية والخضار والأعلاف يمارسون البيع والشراء ‏بدون وجود الكفيل، وجرى تحرير محاضر بالضبط وترحيل العمالة المخالفة التي تم ضبطها.