"التحالف": تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ21 استهدافًا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد "التحالف"، تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ21 استهدافًا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
اليمن
حجة
مأرب
التحالف
تحالف دعم الشرعية في اليمن
ميليشيات الحوثي
وأكد "التحالف"، تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ21 استهدافًا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد "التحالف"، تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ21 استهدافًا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد "التحالف"، تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي.