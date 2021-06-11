وزير الرياضة يفتتح غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

بمشاركة 11 ناديًا

يفتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، غدًا منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المؤهلة إلى بطولة العالم "سوبر جلوب 2021"، التي ينظمها نادي الوحدة السعودي في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال الفترة من 12 - 21 يونيو الجاري، بمشاركة 11 ناديًا، ويمثل خلالها الوطن فريقا الوحدة ومضر.



ورحب الوزير بالفِرق المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيًا للجميع كل التوفيق والنجاح طوال منافسات هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة، مليئة بروح التنافس الرياضي الشريف.



وقال: "بفضل من الله سبحانه، ثم بالدعم السخي وغير المحدود الذي نجده من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله -، أصبحت السعودية وجهة دائمة وجاذبة للمسابقات الدولية والقارية، وكذلك الإقليمية، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية، منها هذه البطولة الكبرى التي تضم أفضل فرق القارة الآسيوية في لعبة كرة اليد. وسنواصل العمل الجاد، وبخطط منهجية مستدامة في الفترة المقبلة؛ وذلك لاحتضان أبرز المسابقات العالمية في شتى الألعاب الرياضية بإذن الله، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للقطاع الرياضي".



وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 5 مباريات، تجمع الأولى بين القطن اليمني ومس كيرمان الإيراني عند الساعة الـ11:00صباحًا، يليها لقاء أوزبك الأوزبكي والدحيل القطري، فيما يدشن ممثلنا الثاني في هذه البطولة فريق مضر مبارياته بلقاء شاهد كازرون الإيراني، يلي ذلك حفل افتتاح البطولة، بعدها يواجه الوحدة السعودي "منظم البطولة" شقيقه الكويت الكويتي، فيما تختتم لقاءات اليوم الأول بلقاء النجمة البحريني والعربي الكويتي.



يُذكر أن الفرق المشاركة كافة قد وصلت أمس الخميس، وخضعت لفحوصات الـ PCRللتأكد من سلامة أفراد البعثات المشاركة استعدادًا للدخول في "الفقاعة الطبية"، حسب النظام المعتمد في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الذي يمنع منعًا باتًّا خروج اللاعبين والأجهزة الفنية واللجان العاملة خارج مقر السكن، والحضور فقط في الصالة الرياضية في أوقات المباريات.