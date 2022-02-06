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فرص استثمارية بمحافظة حقل.. مزايدة عامة والأمانة تُوَضح

تَنوعت بين نُزُل فندقية وشقق وصالة سيارات وأركان لبيع القهوة

أعلنت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في بلدية محافظة حقل- عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة، تنوعت بين نُزُلٍ فندقية، وشقق فندقية، وصالة سيارات، وأركان لبيع القهوة، وموقعين للبوليفارد.

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحِراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لهذه الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.

أمانة تبوك بلدية محافظة حقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرص استثمارية بمحافظة حقل.. مزايدة عامة والأمانة تُوَضح
سبق

أعلنت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في بلدية محافظة حقل- عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة، تنوعت بين نُزُلٍ فندقية، وشقق فندقية، وصالة سيارات، وأركان لبيع القهوة، وموقعين للبوليفارد.

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحِراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لهذه الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:46 PM

فرص استثمارية بمحافظة حقل.. مزايدة عامة والأمانة تُوَضح

تَنوعت بين نُزُل فندقية وشقق وصالة سيارات وأركان لبيع القهوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في بلدية محافظة حقل- عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة، تنوعت بين نُزُلٍ فندقية، وشقق فندقية، وصالة سيارات، وأركان لبيع القهوة، وموقعين للبوليفارد.

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحِراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لهذه الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

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