فرص استثمارية بمحافظة حقل.. مزايدة عامة والأمانة تُوَضح

تَنوعت بين نُزُل فندقية وشقق وصالة سيارات وأركان لبيع القهوة

أعلنت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في بلدية محافظة حقل- عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة، تنوعت بين نُزُلٍ فندقية، وشقق فندقية، وصالة سيارات، وأركان لبيع القهوة، وموقعين للبوليفارد.

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحِراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لهذه الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.