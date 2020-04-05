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شاهد.. وزير التعليم بالقفازات والكمامة في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية

مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات

أظهرت صورة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات تقيده بالتعليمات الوقائية، واستخدامه القفاز والكمام والتعقيم وتطبيق التباعد بين حضور الاجتماع في رسالة عكست مدى حرصه على تقيد جميع منسوبي الوزارة بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وكانت توجيهات وزير التعليم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع "كورونا" على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوفير التعليم للطلاب والطالبات وهم في منازلهم عبر منصات المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد دون انقطاع لسير العملية التعليمية إشادة وثناء من المجتمع لنجاح الوزارة في هذه الأزمة المفاجئة.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير التعليم بالقفازات والكمامة في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية
سبق

أظهرت صورة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات تقيده بالتعليمات الوقائية، واستخدامه القفاز والكمام والتعقيم وتطبيق التباعد بين حضور الاجتماع في رسالة عكست مدى حرصه على تقيد جميع منسوبي الوزارة بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وكانت توجيهات وزير التعليم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع "كورونا" على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوفير التعليم للطلاب والطالبات وهم في منازلهم عبر منصات المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد دون انقطاع لسير العملية التعليمية إشادة وثناء من المجتمع لنجاح الوزارة في هذه الأزمة المفاجئة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:55 PM

شاهد.. وزير التعليم بالقفازات والكمامة في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية

مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
11
7,669

أظهرت صورة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال اجتماعه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات تقيده بالتعليمات الوقائية، واستخدامه القفاز والكمام والتعقيم وتطبيق التباعد بين حضور الاجتماع في رسالة عكست مدى حرصه على تقيد جميع منسوبي الوزارة بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وكانت توجيهات وزير التعليم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع "كورونا" على مستوى الوزارة وإدارات التعليم وتوفير التعليم للطلاب والطالبات وهم في منازلهم عبر منصات المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد دون انقطاع لسير العملية التعليمية إشادة وثناء من المجتمع لنجاح الوزارة في هذه الأزمة المفاجئة.

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