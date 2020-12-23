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وزير الإسكان يرعى مؤتمر "آفاق القطاع العقاري بالمملكة".. الثلاثاء

بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري

تنظم الهيئة العامة للعقار الثلاثاء القادم، مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى، من اليوم الأول، محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني ،مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، نظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

وفي الجلسة الثانية، يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، معايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، معايير اعتماد الخبراء العقاريين.

وتتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية "الجيومكانية"، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج "تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.

وفي الجلسة الرابعة، من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير .

وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإسكان يرعى مؤتمر "آفاق القطاع العقاري بالمملكة".. الثلاثاء
سبق

تنظم الهيئة العامة للعقار الثلاثاء القادم، مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى، من اليوم الأول، محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني ،مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، نظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

وفي الجلسة الثانية، يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، معايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، معايير اعتماد الخبراء العقاريين.

وتتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية "الجيومكانية"، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج "تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.

وفي الجلسة الرابعة، من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير .

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
03:39 PM

وزير الإسكان يرعى مؤتمر "آفاق القطاع العقاري بالمملكة".. الثلاثاء

بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم الهيئة العامة للعقار الثلاثاء القادم، مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى، من اليوم الأول، محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني ،مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، نظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

وفي الجلسة الثانية، يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، معايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، معايير اعتماد الخبراء العقاريين.

وتتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية "الجيومكانية"، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج "تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.

وفي الجلسة الرابعة، من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير .

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