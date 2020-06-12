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الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482

وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة

سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.

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الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482
سبق

سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
07:13 PM

الطائف تسجل الوفاة العاشرة بكورونا.. وإجمالي الإصابات يصل لـ2482

وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة

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فهد العتيبي - الطائف
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2,194

سجلت الطائف، الوفاة العاشرة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2482 إصابة، بعد تسجيل 83 إصابة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1665 حالة بعد تسجيل 24 حالة تعافٍ جديدة؛ في حين لا يزال 807 مصابين يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا.

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