القنصل الأمريكي بالظهران تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحلية وتناقش شراكاته البحثية

تفقدت مختبر الكيمياء والأحياء الدقيقة واستمعت إلى شرح كامل عن التجهيزات الفنية

زارت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، السيدة نيكول مانز بعزاوي، أمس الأربعاء معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، واطلعت على إمكاناته وقدراته، وتعرفت على شراكاته القائمة مع الجامعات ومراكز البحث والشركات الأمريكية، فضلاً عن توجهاته المستقبلية والتوسعية لتعزيز مثل هذه الشراكات.

وتفصيلاً، أظهرت "بعزاوي" خلال الزيارة اهتمامًا بالتعرف على تقنية "الصفر رجيع ملحي" المبتكرة، وبحثت مع المدير العام للمعهد، الدكتور أحمد صالح العمودي، الزيارة المرتقبة لوفد من وزارة الطاقة الأمريكية للمعهد ومحطات التحلية؛ بهدف تعزيز العلاقات، وفتح مجالات جديدة للتعاون الفني والتقني في مجال صناعة تحلية المياه المالحة.

وتابعت عرضًا حول إمكانات وقدرات المعهد المعملية، والمحطات التجريبية، إضافة إلى التوجهات البحثية المعتمدة. فيما تخلل العرض بعض الإنجازات التي حققها المعهد، وأسهمت في تعزيز صناعة التحلية على مستوى العالم، مستعرضة مع مسؤولي المعهد الشراكات المحلية والعالمية التي أُبرمت مع العديد من الجامعات والشركات المحلية والعالمية، ولاسيما التي أبرمت مع الجانب الأمريكي، علاوة على عرض أحدث إنجازات المعهد المتمثلة في تقنية "الصفر رجيع ملحي"، واستعرضت الفوائد التي ستعود على صناعة التحلية عند تطبيقها.

وشملت زيارة القنصل الأمريكي مختبر الكيمياء والتآكل والبيئة والأحياء الدقيقة، واستمعت إلى شرح كامل عن التجهيزات الفنية، وكيفية عمل المختبر، فضلاً عن التعرف على المحطات التجريبية والتقنيات المتوافرة بها، وطرق التحكم بمحتويات المحطة التجريبية من خلال غرفة التحكم، مبدية إعجابها بإمكانات المعهد والأعمال التي يضطلع بها.

يُذكر أن المعهد يعمل حاليًا على عدد من الابتكارات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 2.5 كيلو واط للمتر المكعب، باسترداد الطاقة بكفاءة تصل إلى 98.5 %، ورفع كفاءة مضخات الضغط العالي لتصل إلى 95 %، إلى جانب العمل على خفض استهلاك الطاقة للأغشية بنسبة أفضلية تبلغ 10 % مقارنة بآخر ما وصلت إليه تقنيات الأغشية في العالم.