بالصور.. أمطار غزيرة وشلالات على شعب "آل عباس" بالعرضيات
سلطان السهيمي
سبق
2018-11-05
هطلت أمطار غزيرة اليوم على قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات؛ سالت إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
والتقط المصوِّر رافع سعد شاهر القرني صورًا للسيول والشلالات، وخص "سبق" بنشرها؛ لما شهدته القرى من مناظر وأجواء رائعة.
ودفعت الأجواء الغائمة الأهالي للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي شهدتها جميع القرى.
05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
09:03 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:28 PM
بالصور.. أمطار غزيرة وشلالات على شعب "آل عباس" بالعرضيات
الأجواء الغائمة دفعت الأهالي للاستمتاع بالأجواء الرائعة بجميع القرى
هطلت أمطار غزيرة اليوم على قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات؛ سالت إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
والتقط المصوِّر رافع سعد شاهر القرني صورًا للسيول والشلالات، وخص "سبق" بنشرها؛ لما شهدته القرى من مناظر وأجواء رائعة.
ودفعت الأجواء الغائمة الأهالي للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي شهدتها جميع القرى.