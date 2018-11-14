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شاهد .. هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على المدينة المنورة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

تصوير عمار الأحمدي: هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على الأنحاء المتفرقة بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وشملت الأحياء المختلفة: العزيزية، وطريق الهجرة، والجرف، وقباء، والحرة الشرقية، والخالدية، والدائري الثاني.

جاء ذلك وسط استنفار الجهات المعنية: الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر، وأمانة المدينة المنورة، والشؤون الصحية، وشرطة المدينة المنورة.

كما استنفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بجميع طاقاتها البشرية والآلية في الساحات الخارجية وداخل أروقة المسجد النبوي الشريف، خلال هطول الأمطار.

واستمتع المعتمرون والزوار بزخات المطر في رحاب المسجد النبوي الشريف.

ومن جهة أخرى، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، ووجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة برفع درجة الجاهزية، إلى التعامل مع الأمطار التي تشهدها، بناءً على التحذيرات الواردة من ‎هيئة الأرصاد، كما تم التأكيد على فرق الطوارئ والنقل الإسعافي وفرق الصيانة لتكون على أهبة الاستعداد؛ حرصًا على سلامة المرضى والمنسوبين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، العقيد خالد مبارك الجهني: تشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غد الخميس، على منطقة المدينة المنوّرة؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والابتعاد عن المجسمات الجمالية، والأجسام المتحركة، وواجهات المباني الكلادينج؛ عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على المدينة المنورة
سبق

تصوير عمار الأحمدي: هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على الأنحاء المتفرقة بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وشملت الأحياء المختلفة: العزيزية، وطريق الهجرة، والجرف، وقباء، والحرة الشرقية، والخالدية، والدائري الثاني.

جاء ذلك وسط استنفار الجهات المعنية: الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر، وأمانة المدينة المنورة، والشؤون الصحية، وشرطة المدينة المنورة.

كما استنفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بجميع طاقاتها البشرية والآلية في الساحات الخارجية وداخل أروقة المسجد النبوي الشريف، خلال هطول الأمطار.

واستمتع المعتمرون والزوار بزخات المطر في رحاب المسجد النبوي الشريف.

ومن جهة أخرى، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، ووجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة برفع درجة الجاهزية، إلى التعامل مع الأمطار التي تشهدها، بناءً على التحذيرات الواردة من ‎هيئة الأرصاد، كما تم التأكيد على فرق الطوارئ والنقل الإسعافي وفرق الصيانة لتكون على أهبة الاستعداد؛ حرصًا على سلامة المرضى والمنسوبين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، العقيد خالد مبارك الجهني: تشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غد الخميس، على منطقة المدينة المنوّرة؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والابتعاد عن المجسمات الجمالية، والأجسام المتحركة، وواجهات المباني الكلادينج؛ عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:19 PM

شاهد .. هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على المدينة المنورة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

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يوسف سفر - المدينة المنورة
1
3,361

تصوير عمار الأحمدي: هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على الأنحاء المتفرقة بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وشملت الأحياء المختلفة: العزيزية، وطريق الهجرة، والجرف، وقباء، والحرة الشرقية، والخالدية، والدائري الثاني.

جاء ذلك وسط استنفار الجهات المعنية: الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر، وأمانة المدينة المنورة، والشؤون الصحية، وشرطة المدينة المنورة.

كما استنفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بجميع طاقاتها البشرية والآلية في الساحات الخارجية وداخل أروقة المسجد النبوي الشريف، خلال هطول الأمطار.

واستمتع المعتمرون والزوار بزخات المطر في رحاب المسجد النبوي الشريف.

ومن جهة أخرى، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، ووجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة برفع درجة الجاهزية، إلى التعامل مع الأمطار التي تشهدها، بناءً على التحذيرات الواردة من ‎هيئة الأرصاد، كما تم التأكيد على فرق الطوارئ والنقل الإسعافي وفرق الصيانة لتكون على أهبة الاستعداد؛ حرصًا على سلامة المرضى والمنسوبين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، العقيد خالد مبارك الجهني: تشير تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار الحالة الجوية حتى يوم غد الخميس، على منطقة المدينة المنوّرة؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والابتعاد عن المجسمات الجمالية، والأجسام المتحركة، وواجهات المباني الكلادينج؛ عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.

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