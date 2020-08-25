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"إمارة عسير" توجّه بإزالة تعديات على الشريط السياحي في النماص شمال أبها

وفقاً للقرارات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع الإحداثات

رصدت إمارة منطقة عسير تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير "المُكلّف" سـلـطان الأحـمري، أنه وفقاً للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها، فقد تم رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأضاف الأحمري؛ أنه وبتوجيه من أمير منطقة عسير، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات، ومعاينتها، وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن، صدر التوجيه بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمَن يدعي بها، واحالة المسؤولين والمتسبّبين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.

وتابع، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة فقد وجّه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قِبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوّار يتوافر فيه جميع الخدمات، وإعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.

وأهابت إمارة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعدٍ، والتي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة.

وأكدت إمارة منطقة عسير أنها لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.

إمارة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة عسير" توجّه بإزالة تعديات على الشريط السياحي في النماص شمال أبها
سبق

رصدت إمارة منطقة عسير تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير "المُكلّف" سـلـطان الأحـمري، أنه وفقاً للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها، فقد تم رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأضاف الأحمري؛ أنه وبتوجيه من أمير منطقة عسير، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات، ومعاينتها، وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن، صدر التوجيه بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمَن يدعي بها، واحالة المسؤولين والمتسبّبين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.

وتابع، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة فقد وجّه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قِبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوّار يتوافر فيه جميع الخدمات، وإعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.

وأهابت إمارة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعدٍ، والتي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة.

وأكدت إمارة منطقة عسير أنها لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:30 PM

"إمارة عسير" توجّه بإزالة تعديات على الشريط السياحي في النماص شمال أبها

وفقاً للقرارات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع الإحداثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رصدت إمارة منطقة عسير تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير "المُكلّف" سـلـطان الأحـمري، أنه وفقاً للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها، فقد تم رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها.

وأضاف الأحمري؛ أنه وبتوجيه من أمير منطقة عسير، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات، ومعاينتها، وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن، صدر التوجيه بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمَن يدعي بها، واحالة المسؤولين والمتسبّبين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.

وتابع، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة فقد وجّه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قِبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوّار يتوافر فيه جميع الخدمات، وإعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.

وأهابت إمارة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعدٍ، والتي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة.

وأكدت إمارة منطقة عسير أنها لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.

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