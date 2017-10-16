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أمير الرياض يستقبل رئيس "تقويم التعليم والتدريب"

تعرّف على المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقدّم "زمان" تعريفاً عن الهيئة والمراكز التابعة لها، والرسالة التي تقوم عليها؛ لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتناول المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وأكد أمير منطقة الرياض الإمكانات التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الهيئة لأمير الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدداً من التقارير والإطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.

أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل رئيس "تقويم التعليم والتدريب"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقدّم "زمان" تعريفاً عن الهيئة والمراكز التابعة لها، والرسالة التي تقوم عليها؛ لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتناول المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وأكد أمير منطقة الرياض الإمكانات التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الهيئة لأمير الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدداً من التقارير والإطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
02:34 PM

أمير الرياض يستقبل رئيس "تقويم التعليم والتدريب"

تعرّف على المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقدّم "زمان" تعريفاً عن الهيئة والمراكز التابعة لها، والرسالة التي تقوم عليها؛ لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتناول المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وأكد أمير منطقة الرياض الإمكانات التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الهيئة لأمير الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدداً من التقارير والإطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.

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