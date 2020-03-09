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لن تسمع جرس "الحصة الأولى" لكن صحتك تناديك .. هنا جدول وقاية من العدوى

مع الإعلان بصفة رسمية عن تعليق الدراسة بمدارس التعليم ومؤسساته بدءاً من اليوم

لن تسمع جرس "الحصة الأولى" ‏لكن جرس صحتك يناديك دائماً، بهذه العبارات التوعوية نظّمت وزارة الصحة جدول اليوم وكل يوم؛ للوقاية من الفيروسات والعدوى.

واستعرض الجدول أربع حصص توعوية على النحو الآتي: "اغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل، واحرص على تناول الأكل الصحي، ومارس الرياضة وامش 30 دقيقة خلال يومك، واستخدم المنديل في أثناء السعال أو العطاس".

جاء ذلك بعد أن تمّ الإعلان بصفة رسمية عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، بدءاً من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر.

تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لن تسمع جرس "الحصة الأولى" لكن صحتك تناديك .. هنا جدول وقاية من العدوى
سبق

لن تسمع جرس "الحصة الأولى" ‏لكن جرس صحتك يناديك دائماً، بهذه العبارات التوعوية نظّمت وزارة الصحة جدول اليوم وكل يوم؛ للوقاية من الفيروسات والعدوى.

واستعرض الجدول أربع حصص توعوية على النحو الآتي: "اغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل، واحرص على تناول الأكل الصحي، ومارس الرياضة وامش 30 دقيقة خلال يومك، واستخدم المنديل في أثناء السعال أو العطاس".

جاء ذلك بعد أن تمّ الإعلان بصفة رسمية عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، بدءاً من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:12 AM

لن تسمع جرس "الحصة الأولى" لكن صحتك تناديك .. هنا جدول وقاية من العدوى

مع الإعلان بصفة رسمية عن تعليق الدراسة بمدارس التعليم ومؤسساته بدءاً من اليوم

A A A
متعب البقمي - الطائف
2
6,152

لن تسمع جرس "الحصة الأولى" ‏لكن جرس صحتك يناديك دائماً، بهذه العبارات التوعوية نظّمت وزارة الصحة جدول اليوم وكل يوم؛ للوقاية من الفيروسات والعدوى.

واستعرض الجدول أربع حصص توعوية على النحو الآتي: "اغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل، واحرص على تناول الأكل الصحي، ومارس الرياضة وامش 30 دقيقة خلال يومك، واستخدم المنديل في أثناء السعال أو العطاس".

جاء ذلك بعد أن تمّ الإعلان بصفة رسمية عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، بدءاً من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر.

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