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تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها

المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209

أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.

القوات الجوية الإندونيسية إندونيسيا جزيرة سومطرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها
سبق

أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:16 PM

تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها

المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أعلنت القوات الجوية الإندونيسية، اليوم، أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.

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