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استشاري: لن توقف جائحة كورونا إلا "المناعة المجتمعية".. وسنصل لها بعد 52 يوماً في هذه الحالة

أكد: رغم تذبذب أعداد الإصابات من شهر ونصف إلا أنها تظل آمنة

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، عن تفاؤله بالوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية بنهاية شهر يوليو المقبل بعد 52 يوماً -بإذن الله- في حال تم تطعيم 190- 200 ألف شخص يومياً.

وأشار في حديثه إلى قناة "الإخبارية" إلى أن جائحة كورونا لن يتم إيقافها والسيطرة عليها إلا بالوصول إلى المناعة المجتمعية، بتحصين 70٪ من السكان باللقاحات.

وأوضح أن "الحل الوحيد لخفض معدل الإصابات والحالات بفيروس كورونا (هو) الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكن الأهم من ذلك وصولنا إلى تطعيم 70% من السكان باللقاحات"، مضيفًا: "بعد تلقي 14 مليون شخص اللقاح تبقى لدينا في المملكة تطعيم 10 ملايين مواطن ومقيم للوصول إلى نسبة 70٪".

وحمد الاستشاري "الأزرقي" الله، "أننا لم ندخل موجة ثانية من الوباء"، مشيراً بأنه "رغم التذبذب الحاصل في أعداد الحالات المصابة من شهر ونصف بمتوسط الألف حالة يومياً، إلا أنها تظل آمنة إن شاء الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: لن توقف جائحة كورونا إلا "المناعة المجتمعية".. وسنصل لها بعد 52 يوماً في هذه الحالة
سبق

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، عن تفاؤله بالوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية بنهاية شهر يوليو المقبل بعد 52 يوماً -بإذن الله- في حال تم تطعيم 190- 200 ألف شخص يومياً.

وأشار في حديثه إلى قناة "الإخبارية" إلى أن جائحة كورونا لن يتم إيقافها والسيطرة عليها إلا بالوصول إلى المناعة المجتمعية، بتحصين 70٪ من السكان باللقاحات.

وأوضح أن "الحل الوحيد لخفض معدل الإصابات والحالات بفيروس كورونا (هو) الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكن الأهم من ذلك وصولنا إلى تطعيم 70% من السكان باللقاحات"، مضيفًا: "بعد تلقي 14 مليون شخص اللقاح تبقى لدينا في المملكة تطعيم 10 ملايين مواطن ومقيم للوصول إلى نسبة 70٪".

وحمد الاستشاري "الأزرقي" الله، "أننا لم ندخل موجة ثانية من الوباء"، مشيراً بأنه "رغم التذبذب الحاصل في أعداد الحالات المصابة من شهر ونصف بمتوسط الألف حالة يومياً، إلا أنها تظل آمنة إن شاء الله".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
10:51 PM

استشاري: لن توقف جائحة كورونا إلا "المناعة المجتمعية".. وسنصل لها بعد 52 يوماً في هذه الحالة

أكد: رغم تذبذب أعداد الإصابات من شهر ونصف إلا أنها تظل آمنة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,388

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، عن تفاؤله بالوصول إلى المناعة المجتمعية في السعودية بنهاية شهر يوليو المقبل بعد 52 يوماً -بإذن الله- في حال تم تطعيم 190- 200 ألف شخص يومياً.

وأشار في حديثه إلى قناة "الإخبارية" إلى أن جائحة كورونا لن يتم إيقافها والسيطرة عليها إلا بالوصول إلى المناعة المجتمعية، بتحصين 70٪ من السكان باللقاحات.

وأوضح أن "الحل الوحيد لخفض معدل الإصابات والحالات بفيروس كورونا (هو) الالتزام بالإجراءات الوقائية، لكن الأهم من ذلك وصولنا إلى تطعيم 70% من السكان باللقاحات"، مضيفًا: "بعد تلقي 14 مليون شخص اللقاح تبقى لدينا في المملكة تطعيم 10 ملايين مواطن ومقيم للوصول إلى نسبة 70٪".

وحمد الاستشاري "الأزرقي" الله، "أننا لم ندخل موجة ثانية من الوباء"، مشيراً بأنه "رغم التذبذب الحاصل في أعداد الحالات المصابة من شهر ونصف بمتوسط الألف حالة يومياً، إلا أنها تظل آمنة إن شاء الله".

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