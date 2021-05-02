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المتحور الهندي لـ"كورونا" يظهر في الأردن

تسجيل 3 حالات لأشخاص لم يسافروا

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم (الأحد)، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا.

وبين "الهواري" أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن الوزارة سجلت حالتين في عمان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا.

وقرر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

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المتحور الهندي لـ"كورونا" يظهر في الأردن
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم (الأحد)، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا.

وبين "الهواري" أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن الوزارة سجلت حالتين في عمان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا.

وقرر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:45 PM

المتحور الهندي لـ"كورونا" يظهر في الأردن

تسجيل 3 حالات لأشخاص لم يسافروا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم (الأحد)، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا.

وبين "الهواري" أن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن الوزارة سجلت حالتين في عمان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا.

وقرر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

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