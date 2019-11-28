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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض توفر مصلّى متنقّلًا بمتنزه الخرارة بالمزاحمية

توزيع رسائل دعوية.. وجولات ميدانية للتنبيه بالصلاة

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المصلى المتنقل في متنزه الخرارة بمحافطة المزاحمية.

يأتي ذلك لتمكين المواطنين والمقيمين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعةً في وقتها، كما وزعت بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

كما قامت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بجولات ميدانية وتوعوية للتنبيه بالصلاة.

واستفاد من المصلى المتنقل في منتزه "الخرارة"، 1100 مصلٍّ، خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متنزه الخرارة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض توفر مصلّى متنقّلًا بمتنزه الخرارة بالمزاحمية
سبق

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المصلى المتنقل في متنزه الخرارة بمحافطة المزاحمية.

يأتي ذلك لتمكين المواطنين والمقيمين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعةً في وقتها، كما وزعت بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

كما قامت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بجولات ميدانية وتوعوية للتنبيه بالصلاة.

واستفاد من المصلى المتنقل في منتزه "الخرارة"، 1100 مصلٍّ، خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:34 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض توفر مصلّى متنقّلًا بمتنزه الخرارة بالمزاحمية

توزيع رسائل دعوية.. وجولات ميدانية للتنبيه بالصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المصلى المتنقل في متنزه الخرارة بمحافطة المزاحمية.

يأتي ذلك لتمكين المواطنين والمقيمين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعةً في وقتها، كما وزعت بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

كما قامت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بجولات ميدانية وتوعوية للتنبيه بالصلاة.

واستفاد من المصلى المتنقل في منتزه "الخرارة"، 1100 مصلٍّ، خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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