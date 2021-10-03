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وزير الخارجية يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي ويوقعان مذكرة تعاون

ناقش الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول 5+1

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له.

وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018م.

كما نوه بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ في عام 2020م ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب وزير الخارجية بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي عقدت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية.

من جانبه اطلع الممثل السامي الأوروبي على الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأوضح أنه ناقش مع الممثل الأوروبي الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي ويوقعان مذكرة تعاون
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له.

وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018م.

كما نوه بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ في عام 2020م ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب وزير الخارجية بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي عقدت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية.

من جانبه اطلع الممثل السامي الأوروبي على الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأوضح أنه ناقش مع الممثل الأوروبي الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:01 PM

وزير الخارجية يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي ويوقعان مذكرة تعاون

ناقش الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول 5+1

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له.

وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018م.

كما نوه بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ في عام 2020م ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب وزير الخارجية بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي عقدت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية.

من جانبه اطلع الممثل السامي الأوروبي على الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأوضح أنه ناقش مع الممثل الأوروبي الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

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