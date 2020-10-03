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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات على متضرري سيول السودان

مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة مستمر في خدماته العلاجية للمستفيدين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الأمس توزيع 120 خيمة في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 720 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 565 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 69 شخصًا، وعيادة التنويم 28 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 482 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم معالجة الوبائيات 565 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ579 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

هذا وقد واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020، في قسم الطوارئ 714 مستفيدًا، وقسم الباطنية 241 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم المصابين بالأوبئة 312 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 937 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 87 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 143 شخصًا.

وراجع قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 550 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1.777 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 348 شخصًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 710 أفراد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات على متضرري سيول السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الأمس توزيع 120 خيمة في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 720 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 565 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 69 شخصًا، وعيادة التنويم 28 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 482 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم معالجة الوبائيات 565 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ579 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

هذا وقد واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020، في قسم الطوارئ 714 مستفيدًا، وقسم الباطنية 241 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم المصابين بالأوبئة 312 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 937 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 87 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 143 شخصًا.

وراجع قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 550 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1.777 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 348 شخصًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 710 أفراد.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
03:59 PM

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات على متضرري سيول السودان

مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة مستمر في خدماته العلاجية للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الأمس توزيع 120 خيمة في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 720 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 565 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 69 شخصًا، وعيادة التنويم 28 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 482 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم معالجة الوبائيات 565 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ579 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

هذا وقد واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020، في قسم الطوارئ 714 مستفيدًا، وقسم الباطنية 241 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم المصابين بالأوبئة 312 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 937 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 87 مستفيدًا، وقسم التغذية العلاجية 143 شخصًا.

وراجع قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 550 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ1.777 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 348 شخصًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 710 أفراد.

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