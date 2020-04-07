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بالصور.. الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول

على مدار (24) ساعة يوميًّا

شهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض، اليوم، التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا، استشعارًا بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتأكيدًا على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية لـ"واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض؛ وثّقت الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، التي ظهرت خالية من حركة السيارات والمارّة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة، بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة، كخطوات استباقية اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول
سبق

شهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض، اليوم، التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا، استشعارًا بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتأكيدًا على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية لـ"واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض؛ وثّقت الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، التي ظهرت خالية من حركة السيارات والمارّة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة، بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة، كخطوات استباقية اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:52 PM

بالصور.. الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول

على مدار (24) ساعة يوميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهدت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض، اليوم، التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا، استشعارًا بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتأكيدًا على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفي جولة ميدانية لـ"واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمدينة الرياض؛ وثّقت الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، التي ظهرت خالية من حركة السيارات والمارّة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة، بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة، كخطوات استباقية اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

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