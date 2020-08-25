الجوف.. ضبط مستودع غير مرخص ومصادرة 1400 كجم من المنتجات

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.هيئة الغذاء والدواء
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إنها أغلقت مستودعًا غير مرخص لمزاولة النشاط في #الجوف يقوم بتخزين المواد الغذائية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١٤٠٠ كجم من المنتجات.
وأضافت الهيئة: وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.