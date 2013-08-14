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"الخطوط السعودية" تحشد طاقاتها وتجند إمكاناتها لعودة الحجاج

تشغيل 24 رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية

بدأت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة بعد أن أتموا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، حيث كانت الرحلة رقم (SV5822) والمتجهة إلى الدمام أولى رحلات عودة الحجاج انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسوف يشهد اليوم الأول، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة، تشغيل ٢٤ رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية.

وجندت "السعودية" كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم بعد أن أتموا حجهم براحة ويسر واطمئنان، وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة من وإلى جميع مطارات المملكة والتي تشهد أيضاً زيادة في العمليات التشغيلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وتعمل مكاتب "السعودية" في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأمين مغادرة الرحلات في مواعيدها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني وإدارتي المطارين والجهات الحكومية العاملة فيهما وكذلك مؤسسات الحج والطوافة، كما يوجد فريق تنفيذي على مدار الساعة في مركز المراقبة بمبنى العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لمتابعة سير العمليات التشغيلية عن كثب وتقديم الدعم لفرق العمل في المطارين لضمان نجاح العمليات التشغيلية في المرحلة الثانية وتحقيق المعدلات المميزة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى "مرحلة القدوم" والتي شهدت تحقيق معدل انضباط للرحلات بنسبة تصل إلى 90% مع تسجيل زيادة بنسبة 8% في عدد الرحلات وتحقيق نمو بنسبة 11% في عدد الضيوف.

ودشنت الخطوط السعودية خدمة إنهاء إجراءات السفر في محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة وقبول ونقل الأمتعة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تيسيراً وتسهيلاً لإجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، كما يوجد فريق عمل مختص في مركز تفويج الشميسي بين مكة وجدة لتنظيم عمليات تفويج الحجاج وفق مواعيد رحلاتهم وتلافي تكدسهم في صالات المغادرة قبل مواعيد الرحلات وضمان انسيابية الحركة في صالات المغادرة وانتظام الرحلات في مواعيدها.

وسوف تغادر تباعاً وبشكل يومي بقية الرحلات الداخلية والدولية المُقلة لضيوف الرحمن من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث سيكون منتصف شهر محرم القادم موعداً لآخر رحلات الحج وانتهاء العمليات التشغيلية لموسم حج 1440هـ.

رحلات الناقل الوطني ستنقل ضيوف الرحمن إلى أكثر من 100 وجهة داخلية عبر أسطول طائراتها الرئيسي الذي يتجاوز ١٦٥ طائرة إلى جانب الأسطول المخصص لرحلات الحج، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية لـ"السعودية" أرضاً وجواً لتيسير إنهاء إجراءات السفر والحرص على أن يكون ختام الرحلة الإيمانية؛ امتداداً لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن في كل المواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تحشد طاقاتها وتجند إمكاناتها لعودة الحجاج
سبق

بدأت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة بعد أن أتموا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، حيث كانت الرحلة رقم (SV5822) والمتجهة إلى الدمام أولى رحلات عودة الحجاج انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسوف يشهد اليوم الأول، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة، تشغيل ٢٤ رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية.

وجندت "السعودية" كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم بعد أن أتموا حجهم براحة ويسر واطمئنان، وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة من وإلى جميع مطارات المملكة والتي تشهد أيضاً زيادة في العمليات التشغيلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وتعمل مكاتب "السعودية" في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأمين مغادرة الرحلات في مواعيدها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني وإدارتي المطارين والجهات الحكومية العاملة فيهما وكذلك مؤسسات الحج والطوافة، كما يوجد فريق تنفيذي على مدار الساعة في مركز المراقبة بمبنى العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لمتابعة سير العمليات التشغيلية عن كثب وتقديم الدعم لفرق العمل في المطارين لضمان نجاح العمليات التشغيلية في المرحلة الثانية وتحقيق المعدلات المميزة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى "مرحلة القدوم" والتي شهدت تحقيق معدل انضباط للرحلات بنسبة تصل إلى 90% مع تسجيل زيادة بنسبة 8% في عدد الرحلات وتحقيق نمو بنسبة 11% في عدد الضيوف.

ودشنت الخطوط السعودية خدمة إنهاء إجراءات السفر في محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة وقبول ونقل الأمتعة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تيسيراً وتسهيلاً لإجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، كما يوجد فريق عمل مختص في مركز تفويج الشميسي بين مكة وجدة لتنظيم عمليات تفويج الحجاج وفق مواعيد رحلاتهم وتلافي تكدسهم في صالات المغادرة قبل مواعيد الرحلات وضمان انسيابية الحركة في صالات المغادرة وانتظام الرحلات في مواعيدها.

وسوف تغادر تباعاً وبشكل يومي بقية الرحلات الداخلية والدولية المُقلة لضيوف الرحمن من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث سيكون منتصف شهر محرم القادم موعداً لآخر رحلات الحج وانتهاء العمليات التشغيلية لموسم حج 1440هـ.

رحلات الناقل الوطني ستنقل ضيوف الرحمن إلى أكثر من 100 وجهة داخلية عبر أسطول طائراتها الرئيسي الذي يتجاوز ١٦٥ طائرة إلى جانب الأسطول المخصص لرحلات الحج، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية لـ"السعودية" أرضاً وجواً لتيسير إنهاء إجراءات السفر والحرص على أن يكون ختام الرحلة الإيمانية؛ امتداداً لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن في كل المواقع.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
05:48 PM

"الخطوط السعودية" تحشد طاقاتها وتجند إمكاناتها لعودة الحجاج

تشغيل 24 رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة بعد أن أتموا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، حيث كانت الرحلة رقم (SV5822) والمتجهة إلى الدمام أولى رحلات عودة الحجاج انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وسوف يشهد اليوم الأول، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة، تشغيل ٢٤ رحلة خاصة بالحج إلى عدد من الوجهات الداخلية.

وجندت "السعودية" كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم بعد أن أتموا حجهم براحة ويسر واطمئنان، وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة من وإلى جميع مطارات المملكة والتي تشهد أيضاً زيادة في العمليات التشغيلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وتعمل مكاتب "السعودية" في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأمين مغادرة الرحلات في مواعيدها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني وإدارتي المطارين والجهات الحكومية العاملة فيهما وكذلك مؤسسات الحج والطوافة، كما يوجد فريق تنفيذي على مدار الساعة في مركز المراقبة بمبنى العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لمتابعة سير العمليات التشغيلية عن كثب وتقديم الدعم لفرق العمل في المطارين لضمان نجاح العمليات التشغيلية في المرحلة الثانية وتحقيق المعدلات المميزة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى "مرحلة القدوم" والتي شهدت تحقيق معدل انضباط للرحلات بنسبة تصل إلى 90% مع تسجيل زيادة بنسبة 8% في عدد الرحلات وتحقيق نمو بنسبة 11% في عدد الضيوف.

ودشنت الخطوط السعودية خدمة إنهاء إجراءات السفر في محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة وقبول ونقل الأمتعة من مكة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي تيسيراً وتسهيلاً لإجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، كما يوجد فريق عمل مختص في مركز تفويج الشميسي بين مكة وجدة لتنظيم عمليات تفويج الحجاج وفق مواعيد رحلاتهم وتلافي تكدسهم في صالات المغادرة قبل مواعيد الرحلات وضمان انسيابية الحركة في صالات المغادرة وانتظام الرحلات في مواعيدها.

وسوف تغادر تباعاً وبشكل يومي بقية الرحلات الداخلية والدولية المُقلة لضيوف الرحمن من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث سيكون منتصف شهر محرم القادم موعداً لآخر رحلات الحج وانتهاء العمليات التشغيلية لموسم حج 1440هـ.

رحلات الناقل الوطني ستنقل ضيوف الرحمن إلى أكثر من 100 وجهة داخلية عبر أسطول طائراتها الرئيسي الذي يتجاوز ١٦٥ طائرة إلى جانب الأسطول المخصص لرحلات الحج، فيما تتضافر جهود مختلف القطاعات التشغيلية لـ"السعودية" أرضاً وجواً لتيسير إنهاء إجراءات السفر والحرص على أن يكون ختام الرحلة الإيمانية؛ امتداداً لمنظومة الخدمات المتميزة المقدمة لضيوف الرحمن في كل المواقع.

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