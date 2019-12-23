"رحلة إلى قلب العميل".. 3 استفهامات في "دلني" تنقل خبرات "آبل" بالرياض

عبر محاضرة نظمها المركز بحضور عدد كبير من المختصين بمجال التسويق

نظّم مركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، محاضرة "رحلة إلى قلب العميل" اليوم في الرياض، استضاف خلالها مدير التسويق السابق في شركة آبل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بيتر زاخاروف، بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين بمجال التسويق.

وتَضمنت المحاضرة عددًا من المحاور حول كيفية قيادة الابتكار في المؤسسات المختلفة؛ من خلال رحلة إلى قلب العميل قدّمها بيتر زاخاروف، وهي: كيف تقود الابتكار في مؤسستك، والتفكير الإبداعي غير التقليدي في المشاريع الرائدة، إلى جانب فكرة المنتج المبتكر "ماذا.. كيف.. لماذا"، ونقاط الانعكاس والنماذج الجديدة.

ويقدم مركز دلني للأعمال، عددًا كبيرًا من الدورات وورش العمل؛ بهدف تحقيق الرؤية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية؛ وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة، التي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، إضافة إلى الخدمات في مجال ريادة الأعمال، وتدريب رواد الأعمال وإرشادهم، والتوعية بالعمل الحر، والتدريب المنهجي، والتدريب الموجه، وبناء القدرات المؤسساتية للعاملين في القطاع، والإرشاد النوعي.

ويهدف "دلني" إلى زيادة قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توليد الوظائف، ومساعدة أصحاب هذه المنشآت لزيادة أرباحها، وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات؛ وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، وتوفير عدة برامج لتطوير ودعم قدرات رواد الأعمال.