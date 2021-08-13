كورونا.. البرازيل تسجّل 39982 إصابة جديدة و1148 حالة وفاة

سجّلت البرازيل 39982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1148 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأن إجمالي الإصابات بلغ نحو 20 مليوناً و285 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 566 ألفاً و896.
سجّلت البرازيل 39982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1148 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأن إجمالي الإصابات بلغ نحو 20 مليوناً و285 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 566 ألفاً و896.
سجّلت البرازيل 39982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1148 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأن إجمالي الإصابات بلغ نحو 20 مليوناً و285 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 566 ألفاً و896.
سجّلت البرازيل 39982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1148 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأن إجمالي الإصابات بلغ نحو 20 مليوناً و285 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 566 ألفاً و896.