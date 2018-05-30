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أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك

هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الفيصلي، فهد بن عبدالمحسن المدلج، بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير تبوك، في برقية: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق".

من جانبه، أعرب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن شكره للأمير فهد بن سلطان، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك
سبق

هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الفيصلي، فهد بن عبدالمحسن المدلج، بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير تبوك، في برقية: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق".

من جانبه، أعرب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن شكره للأمير فهد بن سلطان، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .


29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
08:03 PM

أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الفيصلي على فوزه بكأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس نادي الفيصلي، فهد بن عبدالمحسن المدلج، بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير تبوك، في برقية: "يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق".

من جانبه، أعرب رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن شكره للأمير فهد بن سلطان، على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .


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