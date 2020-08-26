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أمانة الشرقية تحسم الأمر: عدم سحب السيارات المخالفة في المواقف

الاكتفاء بتحرير مخالفة وقفل أحد إطارات المركبة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الانظمة والتعليمات.

وقال الصفيان أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور، وفيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم لموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على إحدى إطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.

يذكر أن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب مركبة من أحد المواقف بعد تصريح أمين المنطقة الشرقية في إحدى وسائل الاعلام بعدم سحب المركبات، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية حسمت الموضوع بشكل قطعي.

أمانة المنطقة الشرقية السيارات المخالفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تحسم الأمر: عدم سحب السيارات المخالفة في المواقف
سبق

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الانظمة والتعليمات.

وقال الصفيان أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور، وفيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم لموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على إحدى إطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.

يذكر أن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب مركبة من أحد المواقف بعد تصريح أمين المنطقة الشرقية في إحدى وسائل الاعلام بعدم سحب المركبات، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية حسمت الموضوع بشكل قطعي.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:36 PM

أمانة الشرقية تحسم الأمر: عدم سحب السيارات المخالفة في المواقف

الاكتفاء بتحرير مخالفة وقفل أحد إطارات المركبة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
2
2,216

أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الانظمة والتعليمات.

وقال الصفيان أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور، وفيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم لموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على إحدى إطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع.

يذكر أن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب مركبة من أحد المواقف بعد تصريح أمين المنطقة الشرقية في إحدى وسائل الاعلام بعدم سحب المركبات، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية حسمت الموضوع بشكل قطعي.

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