تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.