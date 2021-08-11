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مركز العمليات الميدانية 990 يزور نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة

اطلع على قسمَي العلاج الطبيعي والداخلي وقدّم الهدايا للنزلاء

قام وفد من مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة والمشارك في فعاليات معرض عروس الباحة، بزيارة ظهر أمس الثلاثاء لمركز التأهيل الشامل بالباحة.

وقدّم الوفد عدداً من الهدايا لنزلاء المركز الذين لم يتمكنوا من الحضور لمقر مركز العمليات بالمركز الحضاري بالباحة.

وكان في استقبال الوفد مدير مركز التأهيل مشعل طيشان الغامدي؛ والطاقم الطبي بالمركز.

واطلع الوفد على قسم العلاج الطبيعي والقسم الداخلي، كما قُدمت الهدايا لنزلاء التأهيل الشامل وسط أجواء من المحبة والألفة.

من جانبه، قدّم الغامدي شكره وتقديره لوفد مركز العمليات الميدانية على تعاونهم المستمر لكل ما يخدم هذه الفئة الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز العمليات الميدانية 990 يزور نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة
سبق

قام وفد من مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة والمشارك في فعاليات معرض عروس الباحة، بزيارة ظهر أمس الثلاثاء لمركز التأهيل الشامل بالباحة.

وقدّم الوفد عدداً من الهدايا لنزلاء المركز الذين لم يتمكنوا من الحضور لمقر مركز العمليات بالمركز الحضاري بالباحة.

وكان في استقبال الوفد مدير مركز التأهيل مشعل طيشان الغامدي؛ والطاقم الطبي بالمركز.

واطلع الوفد على قسم العلاج الطبيعي والقسم الداخلي، كما قُدمت الهدايا لنزلاء التأهيل الشامل وسط أجواء من المحبة والألفة.

من جانبه، قدّم الغامدي شكره وتقديره لوفد مركز العمليات الميدانية على تعاونهم المستمر لكل ما يخدم هذه الفئة الغالية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:25 PM

مركز العمليات الميدانية 990 يزور نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة

اطلع على قسمَي العلاج الطبيعي والداخلي وقدّم الهدايا للنزلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفد من مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة والمشارك في فعاليات معرض عروس الباحة، بزيارة ظهر أمس الثلاثاء لمركز التأهيل الشامل بالباحة.

وقدّم الوفد عدداً من الهدايا لنزلاء المركز الذين لم يتمكنوا من الحضور لمقر مركز العمليات بالمركز الحضاري بالباحة.

وكان في استقبال الوفد مدير مركز التأهيل مشعل طيشان الغامدي؛ والطاقم الطبي بالمركز.

واطلع الوفد على قسم العلاج الطبيعي والقسم الداخلي، كما قُدمت الهدايا لنزلاء التأهيل الشامل وسط أجواء من المحبة والألفة.

من جانبه، قدّم الغامدي شكره وتقديره لوفد مركز العمليات الميدانية على تعاونهم المستمر لكل ما يخدم هذه الفئة الغالية.

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