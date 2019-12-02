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"بنتن" يبحث مع وزير شؤون الأقليات الهندي ترتيبات موسم حج1441هـ

"نقوي" يشيد بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، مختار عباس نقوي، والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ.

جاء ذلك، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك، وقع وزير الحج والعمرة، ووزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند، اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها ينظم قدوم الحجاج من الهند وتوفير كل متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقية، إن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

وأضاف: عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.

من جهته ثمّن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من جميع البلدان ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وزير الحج والعمرة وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنتن" يبحث مع وزير شؤون الأقليات الهندي ترتيبات موسم حج1441هـ
سبق

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، مختار عباس نقوي، والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ.

جاء ذلك، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك، وقع وزير الحج والعمرة، ووزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند، اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها ينظم قدوم الحجاج من الهند وتوفير كل متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقية، إن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

وأضاف: عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.

من جهته ثمّن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من جميع البلدان ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:46 PM

"بنتن" يبحث مع وزير شؤون الأقليات الهندي ترتيبات موسم حج1441هـ

"نقوي" يشيد بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين لضيوف الرحمن

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حمد الفراج - الرياض
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استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، مختار عباس نقوي، والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ.

جاء ذلك، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك، وقع وزير الحج والعمرة، ووزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند، اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها ينظم قدوم الحجاج من الهند وتوفير كل متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقية، إن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

وأضاف: عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.

من جهته ثمّن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من جميع البلدان ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

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