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المنتخب السعودي: استبعاد البريك.. واستدعاء الغنام والربيعي

بسبب إصابته وحاجته للعلاج

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي المدافع محمد البريك من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وجاء استبعاد البريك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي بيّن عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الماضية وعليه صعوبة جاهزيته خلال المعسكر الحالي للمنتخب.


في المقابل استدعى خوان بيتزي مدافع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى نادي الباطن محمد الربيعي للمشاركة في المعسكر الحالي في العاصمة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي: استبعاد البريك.. واستدعاء الغنام والربيعي
سبق

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي المدافع محمد البريك من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وجاء استبعاد البريك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي بيّن عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الماضية وعليه صعوبة جاهزيته خلال المعسكر الحالي للمنتخب.


في المقابل استدعى خوان بيتزي مدافع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى نادي الباطن محمد الربيعي للمشاركة في المعسكر الحالي في العاصمة الرياض.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:54 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:21 PM

المنتخب السعودي: استبعاد البريك.. واستدعاء الغنام والربيعي

بسبب إصابته وحاجته للعلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
20,013

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي المدافع محمد البريك من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وجاء استبعاد البريك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي بيّن عدم تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الماضية وعليه صعوبة جاهزيته خلال المعسكر الحالي للمنتخب.


في المقابل استدعى خوان بيتزي مدافع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى نادي الباطن محمد الربيعي للمشاركة في المعسكر الحالي في العاصمة الرياض.

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