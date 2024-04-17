النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

احذروا "الطاعون".. قصة "خطاب عزل قرى عسير قبل 71 عامًا" يرويها محرره

استقبله أمير المنطقة حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى تزول الغمة

روى المواطن هادي بن حسن عبدالله (97 عامًا)، قصة الخطاب الذي كتبه بعزل قرى عسير عام 1370هـ؛ إثر ظهور مرض الطاعون؛ حيث كان يعمل بإمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، قال "عبدالله" راويًا: "التحقت بالعمل عام 1361هـ، وعند ظهور مرض الطاعون كتبت خطابًا كان نصه اعتمدوا منع سفر أي مواطن إلى الحجاز -سواء كان من السكان الأصليين أو سواهم- منعًا باتًا حتى يصدر الأمر الأخير"؛ حيث قام بتوقيعه آنذاك من الأمير تركي السديري، وتم إرساله لشيخ قحطان، وتم إبلاغه بعدم خروج أي أحد من البلد أو الدخول إليها حتى يتعافوا.

وأضاف: "تم تنفيذ هذا الأمر والحمد لله، وأعطاهم الله العافية استطاعوا بعد ذلك الخروج"؛ مشيرًا إلى أن المرض انحصر في القرية لالتزامهم بأمر عدم الخروج، وقال: "لم يدخل ولله الحمد أي مرض في قرى منطقة عسير منذ ذلك الوقت".

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قد استقبل هادي بن حسن بمكتبه بالإمارة؛ حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى يزيل الله هذه الغمة.

عزل قرى عسير مرض الطاعون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احذروا "الطاعون".. قصة "خطاب عزل قرى عسير قبل 71 عامًا" يرويها محرره
سبق

روى المواطن هادي بن حسن عبدالله (97 عامًا)، قصة الخطاب الذي كتبه بعزل قرى عسير عام 1370هـ؛ إثر ظهور مرض الطاعون؛ حيث كان يعمل بإمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، قال "عبدالله" راويًا: "التحقت بالعمل عام 1361هـ، وعند ظهور مرض الطاعون كتبت خطابًا كان نصه اعتمدوا منع سفر أي مواطن إلى الحجاز -سواء كان من السكان الأصليين أو سواهم- منعًا باتًا حتى يصدر الأمر الأخير"؛ حيث قام بتوقيعه آنذاك من الأمير تركي السديري، وتم إرساله لشيخ قحطان، وتم إبلاغه بعدم خروج أي أحد من البلد أو الدخول إليها حتى يتعافوا.

وأضاف: "تم تنفيذ هذا الأمر والحمد لله، وأعطاهم الله العافية استطاعوا بعد ذلك الخروج"؛ مشيرًا إلى أن المرض انحصر في القرية لالتزامهم بأمر عدم الخروج، وقال: "لم يدخل ولله الحمد أي مرض في قرى منطقة عسير منذ ذلك الوقت".

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قد استقبل هادي بن حسن بمكتبه بالإمارة؛ حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى يزيل الله هذه الغمة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:35 PM

احذروا "الطاعون".. قصة "خطاب عزل قرى عسير قبل 71 عامًا" يرويها محرره

استقبله أمير المنطقة حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى تزول الغمة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
5
11,349

روى المواطن هادي بن حسن عبدالله (97 عامًا)، قصة الخطاب الذي كتبه بعزل قرى عسير عام 1370هـ؛ إثر ظهور مرض الطاعون؛ حيث كان يعمل بإمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، قال "عبدالله" راويًا: "التحقت بالعمل عام 1361هـ، وعند ظهور مرض الطاعون كتبت خطابًا كان نصه اعتمدوا منع سفر أي مواطن إلى الحجاز -سواء كان من السكان الأصليين أو سواهم- منعًا باتًا حتى يصدر الأمر الأخير"؛ حيث قام بتوقيعه آنذاك من الأمير تركي السديري، وتم إرساله لشيخ قحطان، وتم إبلاغه بعدم خروج أي أحد من البلد أو الدخول إليها حتى يتعافوا.

وأضاف: "تم تنفيذ هذا الأمر والحمد لله، وأعطاهم الله العافية استطاعوا بعد ذلك الخروج"؛ مشيرًا إلى أن المرض انحصر في القرية لالتزامهم بأمر عدم الخروج، وقال: "لم يدخل ولله الحمد أي مرض في قرى منطقة عسير منذ ذلك الوقت".

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قد استقبل هادي بن حسن بمكتبه بالإمارة؛ حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى يزيل الله هذه الغمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة