احذروا "الطاعون".. قصة "خطاب عزل قرى عسير قبل 71 عامًا" يرويها محرره

استقبله أمير المنطقة حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى تزول الغمة

روى المواطن هادي بن حسن عبدالله (97 عامًا)، قصة الخطاب الذي كتبه بعزل قرى عسير عام 1370هـ؛ إثر ظهور مرض الطاعون؛ حيث كان يعمل بإمارة منطقة عسير.

وفي التفاصيل، قال "عبدالله" راويًا: "التحقت بالعمل عام 1361هـ، وعند ظهور مرض الطاعون كتبت خطابًا كان نصه اعتمدوا منع سفر أي مواطن إلى الحجاز -سواء كان من السكان الأصليين أو سواهم- منعًا باتًا حتى يصدر الأمر الأخير"؛ حيث قام بتوقيعه آنذاك من الأمير تركي السديري، وتم إرساله لشيخ قحطان، وتم إبلاغه بعدم خروج أي أحد من البلد أو الدخول إليها حتى يتعافوا.

وأضاف: "تم تنفيذ هذا الأمر والحمد لله، وأعطاهم الله العافية استطاعوا بعد ذلك الخروج"؛ مشيرًا إلى أن المرض انحصر في القرية لالتزامهم بأمر عدم الخروج، وقال: "لم يدخل ولله الحمد أي مرض في قرى منطقة عسير منذ ذلك الوقت".

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قد استقبل هادي بن حسن بمكتبه بالإمارة؛ حيث وجّه نصيحة للجميع بأن يلتزموا منازلهم حتى يزيل الله هذه الغمة.