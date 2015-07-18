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في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني"

تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.

وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.

وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:

محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.

وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني"
سبق

تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.

وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.

وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:

محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.

وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:08 PM

في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
2,546

تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.

وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.

وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:

محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.

وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
25,430
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,127
6.7 مليار دولار

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11 ديسمبر
32,982
29 مليار ..

29 مليار ..

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