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مؤسس "فيسبوك" يتسوق من متاجر السعر المخفض.. فماذا وضع في عربة التسوق؟

ثروته تقدَّر بنحو 77 مليار دولار

شوهد مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، مؤخرًا وهو يتسوق كأبناء الطبقة المتوسطة، ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بالسعر المخفض، رغم أن ثروته تُقدَّر بنحو 77 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "صن" البريطانية، فقد شوهد مارك البالغ من العمر 35 عامًا وهو يتسوق خلال موسم أعياد الميلاد، برفقة زوجته بريسيلا تشان، في متجر "كوستكو" للبيع بالتجزئة، وبالأسعار المخفضة، وتم تصويره في قسم التلفزيونات بالمتجر في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وخلال رحلة التسوق قال أحد العملاء في المتجر، الذي التقط الصورة: "لقد فوجئت برؤيتهما هناك. من المعروف أنهما يتسوقان هناك كثيرًا؛ لأنني سألت موظفًا عن ذلك، لكنني شعرت بالصدمة للغاية؛ لأنني رأيتهما في المتجر".

وأضاف بأن عربة المشتريات الخاصة بهما كانت فارغة، وكانا في الجزء الأيمن بالقرب من مدخل المتجر؛ "لذا لا بد أنهما كانا قد وصلا قبل لحظات فقط من وصولنا".

وأوضح أن زوكربيرغ وزوجته لم يكن لديهما مشكلة مع الأشخاص الذين التقطوا الصور معهما، وأنهما كانا ودودين للغاية مع الناس الذين ألقوا التحية عليهما، مشيرًا إلى أنهما كانا عاديَّيْن كغيرهما من المتسوقين.

مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك

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مؤسس "فيسبوك" يتسوق من متاجر السعر المخفض.. فماذا وضع في عربة التسوق؟
سبق

شوهد مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، مؤخرًا وهو يتسوق كأبناء الطبقة المتوسطة، ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بالسعر المخفض، رغم أن ثروته تُقدَّر بنحو 77 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "صن" البريطانية، فقد شوهد مارك البالغ من العمر 35 عامًا وهو يتسوق خلال موسم أعياد الميلاد، برفقة زوجته بريسيلا تشان، في متجر "كوستكو" للبيع بالتجزئة، وبالأسعار المخفضة، وتم تصويره في قسم التلفزيونات بالمتجر في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وخلال رحلة التسوق قال أحد العملاء في المتجر، الذي التقط الصورة: "لقد فوجئت برؤيتهما هناك. من المعروف أنهما يتسوقان هناك كثيرًا؛ لأنني سألت موظفًا عن ذلك، لكنني شعرت بالصدمة للغاية؛ لأنني رأيتهما في المتجر".

وأضاف بأن عربة المشتريات الخاصة بهما كانت فارغة، وكانا في الجزء الأيمن بالقرب من مدخل المتجر؛ "لذا لا بد أنهما كانا قد وصلا قبل لحظات فقط من وصولنا".

وأوضح أن زوكربيرغ وزوجته لم يكن لديهما مشكلة مع الأشخاص الذين التقطوا الصور معهما، وأنهما كانا ودودين للغاية مع الناس الذين ألقوا التحية عليهما، مشيرًا إلى أنهما كانا عاديَّيْن كغيرهما من المتسوقين.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:37 PM

مؤسس "فيسبوك" يتسوق من متاجر السعر المخفض.. فماذا وضع في عربة التسوق؟

ثروته تقدَّر بنحو 77 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شوهد مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، مؤخرًا وهو يتسوق كأبناء الطبقة المتوسطة، ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بالسعر المخفض، رغم أن ثروته تُقدَّر بنحو 77 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "صن" البريطانية، فقد شوهد مارك البالغ من العمر 35 عامًا وهو يتسوق خلال موسم أعياد الميلاد، برفقة زوجته بريسيلا تشان، في متجر "كوستكو" للبيع بالتجزئة، وبالأسعار المخفضة، وتم تصويره في قسم التلفزيونات بالمتجر في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وخلال رحلة التسوق قال أحد العملاء في المتجر، الذي التقط الصورة: "لقد فوجئت برؤيتهما هناك. من المعروف أنهما يتسوقان هناك كثيرًا؛ لأنني سألت موظفًا عن ذلك، لكنني شعرت بالصدمة للغاية؛ لأنني رأيتهما في المتجر".

وأضاف بأن عربة المشتريات الخاصة بهما كانت فارغة، وكانا في الجزء الأيمن بالقرب من مدخل المتجر؛ "لذا لا بد أنهما كانا قد وصلا قبل لحظات فقط من وصولنا".

وأوضح أن زوكربيرغ وزوجته لم يكن لديهما مشكلة مع الأشخاص الذين التقطوا الصور معهما، وأنهما كانا ودودين للغاية مع الناس الذين ألقوا التحية عليهما، مشيرًا إلى أنهما كانا عاديَّيْن كغيرهما من المتسوقين.

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