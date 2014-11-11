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التحقيق مع وافديْن بمكة متهميْن بجمع أموال.. "نُحَوّلها للمحتاجين"

دوريات الأمن ألقت القبض عليهما في حراج الخردة بالمعابدة

يحقق مركز شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة، مع وافدين من الجنسية البرماوية متهميْن بجمع وتحويل أموال بحجة إعطائها للمحتاجين، من خلال تواجدهم في حراج المعيصم.

وتَلَقّت الجهات الأمنية بلاغًا بوجود شخصين اثنين من الجنسية البرماوية يقومان بجمع الأموال من المتواجدين في حراج الخردة بزعم تحويلها إلى المحتاجين.

وبعد انتقال دوريات الأمن للموقع تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مركز شرطة المعابدة لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشدد الأمن العام على أن الأنظمة تحظر جمع التبرعات في الأوقات كافة، ولأي سبب كان.

وقد دعا الأمن العام في حالة ملاحظة مثل تلك الممارسات إلى إبلاغ أقرب رجل أمن.

شرطة المعابدة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحقيق مع وافديْن بمكة متهميْن بجمع أموال.. "نُحَوّلها للمحتاجين"
سبق

يحقق مركز شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة، مع وافدين من الجنسية البرماوية متهميْن بجمع وتحويل أموال بحجة إعطائها للمحتاجين، من خلال تواجدهم في حراج المعيصم.

وتَلَقّت الجهات الأمنية بلاغًا بوجود شخصين اثنين من الجنسية البرماوية يقومان بجمع الأموال من المتواجدين في حراج الخردة بزعم تحويلها إلى المحتاجين.

وبعد انتقال دوريات الأمن للموقع تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مركز شرطة المعابدة لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشدد الأمن العام على أن الأنظمة تحظر جمع التبرعات في الأوقات كافة، ولأي سبب كان.

وقد دعا الأمن العام في حالة ملاحظة مثل تلك الممارسات إلى إبلاغ أقرب رجل أمن.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:49 PM

التحقيق مع وافديْن بمكة متهميْن بجمع أموال.. "نُحَوّلها للمحتاجين"

دوريات الأمن ألقت القبض عليهما في حراج الخردة بالمعابدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,166

يحقق مركز شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة، مع وافدين من الجنسية البرماوية متهميْن بجمع وتحويل أموال بحجة إعطائها للمحتاجين، من خلال تواجدهم في حراج المعيصم.

وتَلَقّت الجهات الأمنية بلاغًا بوجود شخصين اثنين من الجنسية البرماوية يقومان بجمع الأموال من المتواجدين في حراج الخردة بزعم تحويلها إلى المحتاجين.

وبعد انتقال دوريات الأمن للموقع تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى مركز شرطة المعابدة لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشدد الأمن العام على أن الأنظمة تحظر جمع التبرعات في الأوقات كافة، ولأي سبب كان.

وقد دعا الأمن العام في حالة ملاحظة مثل تلك الممارسات إلى إبلاغ أقرب رجل أمن.

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