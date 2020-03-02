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"التعليم" تتسلّم 19 مشروعاً في شهرَي يناير وفبراير بتكلفة 202 مليون ريال

في عدد من مناطق المملكة.. بينها "مكة المكرّمة والشرقية والرياض والجوف"

أنهت وزارة التعليم تسلُّم 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت تسلُّم 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت ١٢٥ مليون ريال.

وتمّ خلال شهر يناير تسلُّم مدرسة "المظيلف" للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة "دوقة الأولى" للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم تسلُّم مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) مليون ريال.

وفي المنطقة الشرقية تم تسلُّم "متوسطة حي الكوثر" بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم تسلُّم "متوسطة خضيرة عايش" للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) مليون ريال، وفي مكة المكرّمة تم تسلُّم "ثانوية ابن حزم" للبنين بقيمة (10,171,529) مليون ريال.

كما تسلَّمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة (18,364,603) ملايين ريال، كذلك استكمال مدرسة "ابتدائية السعودية" للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.

وأنهت وزارة التعليم تسلُّم 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة "الرويضة" للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، إضافة إلى صالة 5 بمدرسة "أمية بن خويلد" الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) مليون ريال.

وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية "مصدة" للبنين بقيمة (8,398,423) مليون ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرّمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.

أما في محافظة الليث فقد تم تسلُّم مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4,098,395) مليون ريال، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14,441,546) مليون ريال، وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة "الوليد بن عبدالملك" للبنين بقيمة (12,669,660) مليون ريال، كذلك متوسطة "البراء بن مالك" للبنين بتكلفة (6,708,304) ملايين ريال، ومتوسطة "المثنى بن حارثة" للبنين بقيمة (12,350,732) مليون ريال، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3,258,595) مليون ريال.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تتسلّم 19 مشروعاً في شهرَي يناير وفبراير بتكلفة 202 مليون ريال
سبق

أنهت وزارة التعليم تسلُّم 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت تسلُّم 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت ١٢٥ مليون ريال.

وتمّ خلال شهر يناير تسلُّم مدرسة "المظيلف" للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة "دوقة الأولى" للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم تسلُّم مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) مليون ريال.

وفي المنطقة الشرقية تم تسلُّم "متوسطة حي الكوثر" بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم تسلُّم "متوسطة خضيرة عايش" للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) مليون ريال، وفي مكة المكرّمة تم تسلُّم "ثانوية ابن حزم" للبنين بقيمة (10,171,529) مليون ريال.

كما تسلَّمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة (18,364,603) ملايين ريال، كذلك استكمال مدرسة "ابتدائية السعودية" للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.

وأنهت وزارة التعليم تسلُّم 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة "الرويضة" للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، إضافة إلى صالة 5 بمدرسة "أمية بن خويلد" الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) مليون ريال.

وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية "مصدة" للبنين بقيمة (8,398,423) مليون ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرّمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.

أما في محافظة الليث فقد تم تسلُّم مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4,098,395) مليون ريال، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14,441,546) مليون ريال، وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة "الوليد بن عبدالملك" للبنين بقيمة (12,669,660) مليون ريال، كذلك متوسطة "البراء بن مالك" للبنين بتكلفة (6,708,304) ملايين ريال، ومتوسطة "المثنى بن حارثة" للبنين بقيمة (12,350,732) مليون ريال، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3,258,595) مليون ريال.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:15 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:23 PM

"التعليم" تتسلّم 19 مشروعاً في شهرَي يناير وفبراير بتكلفة 202 مليون ريال

في عدد من مناطق المملكة.. بينها "مكة المكرّمة والشرقية والرياض والجوف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وزارة التعليم تسلُّم 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت تسلُّم 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت ١٢٥ مليون ريال.

وتمّ خلال شهر يناير تسلُّم مدرسة "المظيلف" للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة "دوقة الأولى" للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم تسلُّم مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) مليون ريال.

وفي المنطقة الشرقية تم تسلُّم "متوسطة حي الكوثر" بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم تسلُّم "متوسطة خضيرة عايش" للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) مليون ريال، وفي مكة المكرّمة تم تسلُّم "ثانوية ابن حزم" للبنين بقيمة (10,171,529) مليون ريال.

كما تسلَّمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة (18,364,603) ملايين ريال، كذلك استكمال مدرسة "ابتدائية السعودية" للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.

وأنهت وزارة التعليم تسلُّم 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة "الرويضة" للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، إضافة إلى صالة 5 بمدرسة "أمية بن خويلد" الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) مليون ريال.

وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية "مصدة" للبنين بقيمة (8,398,423) مليون ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرّمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.

أما في محافظة الليث فقد تم تسلُّم مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4,098,395) مليون ريال، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14,441,546) مليون ريال، وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة "الوليد بن عبدالملك" للبنين بقيمة (12,669,660) مليون ريال، كذلك متوسطة "البراء بن مالك" للبنين بتكلفة (6,708,304) ملايين ريال، ومتوسطة "المثنى بن حارثة" للبنين بقيمة (12,350,732) مليون ريال، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3,258,595) مليون ريال.

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