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بعد الخسارة من الفيصلي برباعية... الهلال يمنح اللاعبين إجازة

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهته الودية مساء اليوم أمام ضيفه الفيصلي وخسر بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق الهلالي لمباريات الدوري.

أحرز هدف الهلال الوحيد المهاجم ريفاس عند الدقيقة 29 بينما أحرز رباعية الفيصلي كل من:‏ "سلطان مندش" و"روجيريو" و"محمد الثاني" و"دييقو كالديرون".

وقرر الجهاز الفني للهلال منح لاعبي فريقه إجازة يومين على أن تستأنف التدريبات الأحد المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد الخسارة من الفيصلي برباعية... الهلال يمنح اللاعبين إجازة
سبق

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهته الودية مساء اليوم أمام ضيفه الفيصلي وخسر بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق الهلالي لمباريات الدوري.

أحرز هدف الهلال الوحيد المهاجم ريفاس عند الدقيقة 29 بينما أحرز رباعية الفيصلي كل من:‏ "سلطان مندش" و"روجيريو" و"محمد الثاني" و"دييقو كالديرون".

وقرر الجهاز الفني للهلال منح لاعبي فريقه إجازة يومين على أن تستأنف التدريبات الأحد المقبل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:15 PM

بعد الخسارة من الفيصلي برباعية... الهلال يمنح اللاعبين إجازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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24,984

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهته الودية مساء اليوم أمام ضيفه الفيصلي وخسر بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق الهلالي لمباريات الدوري.

أحرز هدف الهلال الوحيد المهاجم ريفاس عند الدقيقة 29 بينما أحرز رباعية الفيصلي كل من:‏ "سلطان مندش" و"روجيريو" و"محمد الثاني" و"دييقو كالديرون".

وقرر الجهاز الفني للهلال منح لاعبي فريقه إجازة يومين على أن تستأنف التدريبات الأحد المقبل.

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