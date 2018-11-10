النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "الحقيل" يقف ميدانياً على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالقصيم وحائل

التقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي والأراضي المجانية

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عدداً من مشاريع الوزارة في منطقتَي القصيم وحائل، سلّم خلالها عدداً من المواطنين وحداتهم السكنية، والتقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة التابعة للوزارة، إضافة إلى مواطنين آخرين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، والأراضي المجانية في المنطقتين.

والتقى الحقيل؛ خلال جولته التي شملت "إسكان عنيزة"، و"إسكان الشنان"، و"إسكان حائل" عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم بتزامن تسلُّم مساكنهم مع الزيارة الملكية للمنطقتين، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، مؤكدين خلال حديثهم أن هذه الوحدات السكنية تلبي رغباتهم، وتمكنوا من تملكها بأسعار مناسبة.

وشهدت منطقتا القصيم وحائل تدشين خادم الحرمين الشريفين، عدداً من المشاريع التنموية، من بينها سبعة مشاريع في منطقة القصيم توفر 894 فيلا تتوزع في عدد من محافظاتها وهي: عنيزة، والرس، والبدائع، وعيون الجواء، والشماسية، والبدائع والبكيرية والمذنب، إضافة إلى مشروع إسكان حائل الذي يوفر 1040 فيلا جاهزة.

ووقف وزير الإسكان، خلال الزيارات الميدانية، على استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة، مؤكداً سرعة استكمال إجراءات حصول المواطنين على الخيارات السكنية المناسبة لهم، ودعا مسؤولي الوزارة في الفروع إلى خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل وتسريع الإجراءات لتسهيل حصولهم على الوحدات السكنية.

وزار الحقيل؛ مواطنين استفادوا من خيارَي "البناء الذاتي"، و"الأراضي المجانية"، حيث التقى مواطنين أكملوا بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى مواطنين حصلوا على أراضٍ مجانية مطورة وقاموا ببناء وحدات سكنية عليها.

وأكّد أن الوزارة تتيح لكل مواطن الحصول على الخيار السكني والتمويلي المناسب له، لتحقيق رغباتهم، حيث توفر الوزارة قائمة من الخيارات تشمل الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، إضافة إلى القروض العقارية التي تتيح خيارَي شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبناء الذاتي، من خلال القرض العقاري المدعوم بما يصل إلى 500 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. "الحقيل" يقف ميدانياً على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالقصيم وحائل
سبق

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عدداً من مشاريع الوزارة في منطقتَي القصيم وحائل، سلّم خلالها عدداً من المواطنين وحداتهم السكنية، والتقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة التابعة للوزارة، إضافة إلى مواطنين آخرين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، والأراضي المجانية في المنطقتين.

والتقى الحقيل؛ خلال جولته التي شملت "إسكان عنيزة"، و"إسكان الشنان"، و"إسكان حائل" عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم بتزامن تسلُّم مساكنهم مع الزيارة الملكية للمنطقتين، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، مؤكدين خلال حديثهم أن هذه الوحدات السكنية تلبي رغباتهم، وتمكنوا من تملكها بأسعار مناسبة.

وشهدت منطقتا القصيم وحائل تدشين خادم الحرمين الشريفين، عدداً من المشاريع التنموية، من بينها سبعة مشاريع في منطقة القصيم توفر 894 فيلا تتوزع في عدد من محافظاتها وهي: عنيزة، والرس، والبدائع، وعيون الجواء، والشماسية، والبدائع والبكيرية والمذنب، إضافة إلى مشروع إسكان حائل الذي يوفر 1040 فيلا جاهزة.

ووقف وزير الإسكان، خلال الزيارات الميدانية، على استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة، مؤكداً سرعة استكمال إجراءات حصول المواطنين على الخيارات السكنية المناسبة لهم، ودعا مسؤولي الوزارة في الفروع إلى خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل وتسريع الإجراءات لتسهيل حصولهم على الوحدات السكنية.

وزار الحقيل؛ مواطنين استفادوا من خيارَي "البناء الذاتي"، و"الأراضي المجانية"، حيث التقى مواطنين أكملوا بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى مواطنين حصلوا على أراضٍ مجانية مطورة وقاموا ببناء وحدات سكنية عليها.

وأكّد أن الوزارة تتيح لكل مواطن الحصول على الخيار السكني والتمويلي المناسب له، لتحقيق رغباتهم، حيث توفر الوزارة قائمة من الخيارات تشمل الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، إضافة إلى القروض العقارية التي تتيح خيارَي شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبناء الذاتي، من خلال القرض العقاري المدعوم بما يصل إلى 500 ألف ريال.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:10 PM

بالصور .. "الحقيل" يقف ميدانياً على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالقصيم وحائل

التقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي والأراضي المجانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,069

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عدداً من مشاريع الوزارة في منطقتَي القصيم وحائل، سلّم خلالها عدداً من المواطنين وحداتهم السكنية، والتقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة التابعة للوزارة، إضافة إلى مواطنين آخرين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، والأراضي المجانية في المنطقتين.

والتقى الحقيل؛ خلال جولته التي شملت "إسكان عنيزة"، و"إسكان الشنان"، و"إسكان حائل" عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم بتزامن تسلُّم مساكنهم مع الزيارة الملكية للمنطقتين، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، مؤكدين خلال حديثهم أن هذه الوحدات السكنية تلبي رغباتهم، وتمكنوا من تملكها بأسعار مناسبة.

وشهدت منطقتا القصيم وحائل تدشين خادم الحرمين الشريفين، عدداً من المشاريع التنموية، من بينها سبعة مشاريع في منطقة القصيم توفر 894 فيلا تتوزع في عدد من محافظاتها وهي: عنيزة، والرس، والبدائع، وعيون الجواء، والشماسية، والبدائع والبكيرية والمذنب، إضافة إلى مشروع إسكان حائل الذي يوفر 1040 فيلا جاهزة.

ووقف وزير الإسكان، خلال الزيارات الميدانية، على استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة، مؤكداً سرعة استكمال إجراءات حصول المواطنين على الخيارات السكنية المناسبة لهم، ودعا مسؤولي الوزارة في الفروع إلى خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل وتسريع الإجراءات لتسهيل حصولهم على الوحدات السكنية.

وزار الحقيل؛ مواطنين استفادوا من خيارَي "البناء الذاتي"، و"الأراضي المجانية"، حيث التقى مواطنين أكملوا بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى مواطنين حصلوا على أراضٍ مجانية مطورة وقاموا ببناء وحدات سكنية عليها.

وأكّد أن الوزارة تتيح لكل مواطن الحصول على الخيار السكني والتمويلي المناسب له، لتحقيق رغباتهم، حيث توفر الوزارة قائمة من الخيارات تشمل الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، إضافة إلى القروض العقارية التي تتيح خيارَي شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبناء الذاتي، من خلال القرض العقاري المدعوم بما يصل إلى 500 ألف ريال.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,079
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة