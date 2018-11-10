بالصور .. "الحقيل" يقف ميدانياً على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالقصيم وحائل

التقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي والأراضي المجانية

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عدداً من مشاريع الوزارة في منطقتَي القصيم وحائل، سلّم خلالها عدداً من المواطنين وحداتهم السكنية، والتقى عدداً من المستفيدين من مشاريع الوحدات الجاهزة التابعة للوزارة، إضافة إلى مواطنين آخرين استفادوا من خياري "البناء الذاتي"، والأراضي المجانية في المنطقتين.

والتقى الحقيل؛ خلال جولته التي شملت "إسكان عنيزة"، و"إسكان الشنان"، و"إسكان حائل" عدداً من المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم بتزامن تسلُّم مساكنهم مع الزيارة الملكية للمنطقتين، رافعين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، مؤكدين خلال حديثهم أن هذه الوحدات السكنية تلبي رغباتهم، وتمكنوا من تملكها بأسعار مناسبة.

وشهدت منطقتا القصيم وحائل تدشين خادم الحرمين الشريفين، عدداً من المشاريع التنموية، من بينها سبعة مشاريع في منطقة القصيم توفر 894 فيلا تتوزع في عدد من محافظاتها وهي: عنيزة، والرس، والبدائع، وعيون الجواء، والشماسية، والبدائع والبكيرية والمذنب، إضافة إلى مشروع إسكان حائل الذي يوفر 1040 فيلا جاهزة.

ووقف وزير الإسكان، خلال الزيارات الميدانية، على استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في مختلف مشاريع الوزارة، مؤكداً سرعة استكمال إجراءات حصول المواطنين على الخيارات السكنية المناسبة لهم، ودعا مسؤولي الوزارة في الفروع إلى خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل وتسريع الإجراءات لتسهيل حصولهم على الوحدات السكنية.

وزار الحقيل؛ مواطنين استفادوا من خيارَي "البناء الذاتي"، و"الأراضي المجانية"، حيث التقى مواطنين أكملوا بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى مواطنين حصلوا على أراضٍ مجانية مطورة وقاموا ببناء وحدات سكنية عليها.

وأكّد أن الوزارة تتيح لكل مواطن الحصول على الخيار السكني والتمويلي المناسب له، لتحقيق رغباتهم، حيث توفر الوزارة قائمة من الخيارات تشمل الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة، والوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، إضافة إلى القروض العقارية التي تتيح خيارَي شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق والبناء الذاتي، من خلال القرض العقاري المدعوم بما يصل إلى 500 ألف ريال.