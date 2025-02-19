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رداً على تهديد "أردوغان".. روسيا: العملية العسكرية التركية في إدلب أسوأ سيناريو

موسكو أعلنت معارضتها الشديدة لتنفيذها

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن "تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هدد في وقت سابق اليوم، بأن شن عملية عسكرية في إدلب مسألة وقت، بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

ديمتري بيسكوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية في إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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رداً على تهديد "أردوغان".. روسيا: العملية العسكرية التركية في إدلب أسوأ سيناريو
سبق

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن "تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هدد في وقت سابق اليوم، بأن شن عملية عسكرية في إدلب مسألة وقت، بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:09 PM

رداً على تهديد "أردوغان".. روسيا: العملية العسكرية التركية في إدلب أسوأ سيناريو

موسكو أعلنت معارضتها الشديدة لتنفيذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن "تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد النظام السوري في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هدد في وقت سابق اليوم، بأن شن عملية عسكرية في إدلب مسألة وقت، بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

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