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تطوير النقل التعليمي تختتم حملة "دماؤنا.. دماؤكم"

استمرت ليومين وشهدت التبرع بالدم لمرابطي الحدّ

اختتمت، اليوم، الحملة الوطنية للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي "دماؤنا .. دماؤكم" والتي نظمتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي واستمرت على مدى يومين متتالين.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعًا وشارك فيها أكثر من 80 موظفًا وموظفة للتبرع بالدم للجنود في الحد الجنوبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع: هذه الحملة تأتي عرفانًا بالجهود والتضحيات البطولية التي يقدمها جنودنا البواسل كل يوم للذود عن حياض وطننا الغالي، وأقل ما يمكننا تقديمه لرجال نذروا أرواحهم فداءً للدين والوطن، ولينعم الشعب السعودي الكريم بالأمن والأمان والاستقرار، وليواصل مسيرته الخالدة في البناء والنماء والتطور.

وأضاف: نحن حريصون في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز الولاء والانتماء لوطننا الغالي، وتحقيق التفاعل مع الأحداث الوطنية المهمة، والإسهام في تفعيل المبادرات المجتمعية لترسيخ مبدأ الثقافة التطوعية التي تعد إحدى المرتكزات المهمة لرؤية المملكة 2030.

وأردف: الشركة تشرفت قبل ذلك وبحكم كونها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بتقديم خدمة النقل التعليمي لمختلف مناطق ومحافظات الحد الجنوبي، الأمر الذي أسهم في الحد من حالات التسرب المدرسي، واستمرار العملية التعليمية.

وتابع: أتقدم بجزيل الشكر لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية التي سخرت كافة الإمكانات لتنفيذ هذه الحملة، كما أثمن الشعور الوطني لزملائنا وزميلاتنا المتبرعين سواء من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أو من شركة تطوير التعليم القابضة أو من شركة تطوير لتقنيات التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطوير النقل التعليمي تختتم حملة "دماؤنا.. دماؤكم"
سبق

اختتمت، اليوم، الحملة الوطنية للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي "دماؤنا .. دماؤكم" والتي نظمتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي واستمرت على مدى يومين متتالين.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعًا وشارك فيها أكثر من 80 موظفًا وموظفة للتبرع بالدم للجنود في الحد الجنوبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع: هذه الحملة تأتي عرفانًا بالجهود والتضحيات البطولية التي يقدمها جنودنا البواسل كل يوم للذود عن حياض وطننا الغالي، وأقل ما يمكننا تقديمه لرجال نذروا أرواحهم فداءً للدين والوطن، ولينعم الشعب السعودي الكريم بالأمن والأمان والاستقرار، وليواصل مسيرته الخالدة في البناء والنماء والتطور.

وأضاف: نحن حريصون في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز الولاء والانتماء لوطننا الغالي، وتحقيق التفاعل مع الأحداث الوطنية المهمة، والإسهام في تفعيل المبادرات المجتمعية لترسيخ مبدأ الثقافة التطوعية التي تعد إحدى المرتكزات المهمة لرؤية المملكة 2030.

وأردف: الشركة تشرفت قبل ذلك وبحكم كونها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بتقديم خدمة النقل التعليمي لمختلف مناطق ومحافظات الحد الجنوبي، الأمر الذي أسهم في الحد من حالات التسرب المدرسي، واستمرار العملية التعليمية.

وتابع: أتقدم بجزيل الشكر لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية التي سخرت كافة الإمكانات لتنفيذ هذه الحملة، كما أثمن الشعور الوطني لزملائنا وزميلاتنا المتبرعين سواء من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أو من شركة تطوير التعليم القابضة أو من شركة تطوير لتقنيات التعليم.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:11 PM

تطوير النقل التعليمي تختتم حملة "دماؤنا.. دماؤكم"

استمرت ليومين وشهدت التبرع بالدم لمرابطي الحدّ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، اليوم، الحملة الوطنية للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي "دماؤنا .. دماؤكم" والتي نظمتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي واستمرت على مدى يومين متتالين.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعًا وشارك فيها أكثر من 80 موظفًا وموظفة للتبرع بالدم للجنود في الحد الجنوبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع: هذه الحملة تأتي عرفانًا بالجهود والتضحيات البطولية التي يقدمها جنودنا البواسل كل يوم للذود عن حياض وطننا الغالي، وأقل ما يمكننا تقديمه لرجال نذروا أرواحهم فداءً للدين والوطن، ولينعم الشعب السعودي الكريم بالأمن والأمان والاستقرار، وليواصل مسيرته الخالدة في البناء والنماء والتطور.

وأضاف: نحن حريصون في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على تفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز الولاء والانتماء لوطننا الغالي، وتحقيق التفاعل مع الأحداث الوطنية المهمة، والإسهام في تفعيل المبادرات المجتمعية لترسيخ مبدأ الثقافة التطوعية التي تعد إحدى المرتكزات المهمة لرؤية المملكة 2030.

وأردف: الشركة تشرفت قبل ذلك وبحكم كونها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بتقديم خدمة النقل التعليمي لمختلف مناطق ومحافظات الحد الجنوبي، الأمر الذي أسهم في الحد من حالات التسرب المدرسي، واستمرار العملية التعليمية.

وتابع: أتقدم بجزيل الشكر لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية التي سخرت كافة الإمكانات لتنفيذ هذه الحملة، كما أثمن الشعور الوطني لزملائنا وزميلاتنا المتبرعين سواء من شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أو من شركة تطوير التعليم القابضة أو من شركة تطوير لتقنيات التعليم.

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