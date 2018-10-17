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وزارة الشؤون البلدية و"أداء" يوقعان مذكرة تعاون

لإكساب منسوبي الأمانات والبلديات أسس تحسين الأداء

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، اليوم، مذكرة تعاون لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبي الوزارة وأجهزتها التنفيذية، وتأهيلهم للقيام بعمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجية والأساسيات والتطبيقات المتقدمة لمؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس تجربة المستفيدين.

وحضر التوقيع بمقر الوزارة في حي العليا بالرياض، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ووقّع المذكرة عن الوزارة وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ومن جانب المركز المدير العام المكلف راشد بن عبدالله القعود.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى تنمية وتطوير الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وانطلاقاً من حرصها على تحسين وتطوير مهارات موظفيها، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بنشر ثقافة القياس وتحسين الأداء، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال، من خلال تدريب منسوبيها على برنامج "مدرب الأداء" الذي يتبناه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية؛ بهدف إكسابهم الأسس والمهارات اللازمة في مجال قياس ومراجعة وتحسين الأداء.

واتفق الطرفان على تنفيذ المذكرة على ثلاث مراحل، على أن تتضمن المرحلة ترشيح عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية لحضور برنامج " مدرب الأداء" الذي يتكون من دورتين هما: دورة " أساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة" ودورة "إدارة الاستراتيجية".

وتشمل المرحلة الثانية اختيار المرشحين الأنسب لحضور البرامج التدريبية وفق معايير يتم تحديدها من قبل "أداء" بعد إجراء المقابلات المتعلقة بذلك.

وتشهد المرحلة الثالثة انضمام المتدرب بعد اجتيازه للبرامج التدريبية، إلى برنامج تدريب المدربين للتأهيل والتوجيه، ومن ثم إعلان أسماء المتأهلين، حيث يتم التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لوضع خطة زمنية "لمدربي الأداء" لنقل المعرفة لمنسوبي الجهة التي يعمل بها وبإشراف المركز.

جدير بالذكر أنه يمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادات حضور واجتياز عند إتمام الساعات التدريبية واجتياز نسبة النجاح المحددة في مرحلة تأهيل "مدرب الأداء".

وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الشؤون البلدية و"أداء" يوقعان مذكرة تعاون
سبق

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، اليوم، مذكرة تعاون لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبي الوزارة وأجهزتها التنفيذية، وتأهيلهم للقيام بعمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجية والأساسيات والتطبيقات المتقدمة لمؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس تجربة المستفيدين.

وحضر التوقيع بمقر الوزارة في حي العليا بالرياض، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ووقّع المذكرة عن الوزارة وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ومن جانب المركز المدير العام المكلف راشد بن عبدالله القعود.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى تنمية وتطوير الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وانطلاقاً من حرصها على تحسين وتطوير مهارات موظفيها، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بنشر ثقافة القياس وتحسين الأداء، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال، من خلال تدريب منسوبيها على برنامج "مدرب الأداء" الذي يتبناه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية؛ بهدف إكسابهم الأسس والمهارات اللازمة في مجال قياس ومراجعة وتحسين الأداء.

واتفق الطرفان على تنفيذ المذكرة على ثلاث مراحل، على أن تتضمن المرحلة ترشيح عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية لحضور برنامج " مدرب الأداء" الذي يتكون من دورتين هما: دورة " أساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة" ودورة "إدارة الاستراتيجية".

وتشمل المرحلة الثانية اختيار المرشحين الأنسب لحضور البرامج التدريبية وفق معايير يتم تحديدها من قبل "أداء" بعد إجراء المقابلات المتعلقة بذلك.

وتشهد المرحلة الثالثة انضمام المتدرب بعد اجتيازه للبرامج التدريبية، إلى برنامج تدريب المدربين للتأهيل والتوجيه، ومن ثم إعلان أسماء المتأهلين، حيث يتم التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لوضع خطة زمنية "لمدربي الأداء" لنقل المعرفة لمنسوبي الجهة التي يعمل بها وبإشراف المركز.

جدير بالذكر أنه يمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادات حضور واجتياز عند إتمام الساعات التدريبية واجتياز نسبة النجاح المحددة في مرحلة تأهيل "مدرب الأداء".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:15 PM

وزارة الشؤون البلدية و"أداء" يوقعان مذكرة تعاون

لإكساب منسوبي الأمانات والبلديات أسس تحسين الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، اليوم، مذكرة تعاون لتطوير المهارات والمعرفة لدى منسوبي الوزارة وأجهزتها التنفيذية، وتأهيلهم للقيام بعمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجية والأساسيات والتطبيقات المتقدمة لمؤشرات الأداء الرئيسة، وقياس تجربة المستفيدين.

وحضر التوقيع بمقر الوزارة في حي العليا بالرياض، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ووقّع المذكرة عن الوزارة وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ومن جانب المركز المدير العام المكلف راشد بن عبدالله القعود.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى تنمية وتطوير الشؤون البلدية والقروية وفق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وانطلاقاً من حرصها على تحسين وتطوير مهارات موظفيها، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بنشر ثقافة القياس وتحسين الأداء، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال، من خلال تدريب منسوبيها على برنامج "مدرب الأداء" الذي يتبناه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية؛ بهدف إكسابهم الأسس والمهارات اللازمة في مجال قياس ومراجعة وتحسين الأداء.

واتفق الطرفان على تنفيذ المذكرة على ثلاث مراحل، على أن تتضمن المرحلة ترشيح عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية لحضور برنامج " مدرب الأداء" الذي يتكون من دورتين هما: دورة " أساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة" ودورة "إدارة الاستراتيجية".

وتشمل المرحلة الثانية اختيار المرشحين الأنسب لحضور البرامج التدريبية وفق معايير يتم تحديدها من قبل "أداء" بعد إجراء المقابلات المتعلقة بذلك.

وتشهد المرحلة الثالثة انضمام المتدرب بعد اجتيازه للبرامج التدريبية، إلى برنامج تدريب المدربين للتأهيل والتوجيه، ومن ثم إعلان أسماء المتأهلين، حيث يتم التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لوضع خطة زمنية "لمدربي الأداء" لنقل المعرفة لمنسوبي الجهة التي يعمل بها وبإشراف المركز.

جدير بالذكر أنه يمنح المشاركون في البرنامج التدريبي شهادات حضور واجتياز عند إتمام الساعات التدريبية واجتياز نسبة النجاح المحددة في مرحلة تأهيل "مدرب الأداء".

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