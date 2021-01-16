دراسة أمريكية تحذِّر: العمل ساعات طويلة "يحرق قلبك"

الموظفون المنهكون والمجهدون لديهم خطر أعلى

كشفت دراسة أمريكية جديدة خطورة الاحتراق المهني على صحة القلب؛ إذ أكدت أن الموظفين الذين "يحترقون" من جراء العمل ساعات طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، وهو ضربات القلب غير المنتظمة.

ووجدت الدراسة التي تتبعت 11 ألف مشارك لمدة 25 عامًا أن العمال المنهكين والمجهدين لديهم خطر أعلى بنسبة 20 % للإصابة بالرجفان الأذيني في مرحلة متقدمة من حياتهم.

وتؤكد الدراسة أن نبضات القلب غير المنتظمة إذا تُركت دون علاج فإنها تعرِّض المرضى لخطر السكتة الدماغية وفشل القلب، وكلاهما قد يكون مميتًا.

ويقول الباحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الذين أجروا الدراسة: إن الإرهاق يسبب الالتهاب، وزيادة الحساسية للإجهاد. مشيرين إلى أن هذين العاملين يجعلان من الصعب على القلب ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالرجفان الأذيني.

ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه أول دراسة تُجرى على الإطلاق للنظر في العلاقة بين "الاحتراق" والرجفان الأذيني (وهو معدل ضربات القلب بسرعة غير طبيعية؛ إذ يجب أن يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة).

وأوضحت الدراسة أن الرجفان الأذيني يعد مشكلة القلب الأكثر شيوعًا، وتتقلص فيها الغرف العلوية للقلب بشكل عشوائي، وأحيانًا بسرعة؛ فلا تستطيع عضلة القلب الاسترخاء بشكل صحيح بين الانقباضات.

ويمكن أن تؤثر هذه المشكلة على البالغين من أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا لدى كبار السن.