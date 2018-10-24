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"حصاد 9 أشهر".. تنويم 10 % من مراجعي طوارئ "نفسية الطائف"

"الحميدان": 47 من الطواقم الإدارية والطبية يعملون على مدار الساعة

كشف مستشفى الصحة النفسية بالطائف، أن 10 % من مراجعي الطوارئ، تمّ تنويمهم؛ كونهم ضمن الحالات الطارئة التي وصلت إلى أقسام الطوارئ.

ولفت المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية، سراج الحميدان؛ إلى أن هذه الإحصائيات تمثل 9 أشهر من العام الجاري 2021، مؤكداً أن المستشفى يستقبل مختلف الحالات النفسية، وحالات الإدمان، ويعد المستشفى المرجعي المتخصّص على مستوى المملكة؛ كونه الأكبر والأقدم.

وقال "الحميدان"؛ إن عدد الحالات التي تمّ تنويمها لنفس الفترة 624 حالة، من بين 6579 حالة طارئة وصلت إلى أقسام الطوارئ؛ إضافة إلى 2170 كحالات روتينية.

وأضاف، أن الطواقم الطبية والإدارية التي تعمل في القسم 47 شخصاً يعملون على مدار الساعة؛ حيث يتسع المستشفى لـ 700 سرير، ويضم كافة الخدمات الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والنزيلات.

ويحتوي المستشفى على مراكز للعلاج بالعمل والترفيه بهدف الترويح عن النزلاء وتمكينهم في تعلم المهن المختلفة وممارسة أنواع الرياضات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حصاد 9 أشهر".. تنويم 10 % من مراجعي طوارئ "نفسية الطائف"
سبق

كشف مستشفى الصحة النفسية بالطائف، أن 10 % من مراجعي الطوارئ، تمّ تنويمهم؛ كونهم ضمن الحالات الطارئة التي وصلت إلى أقسام الطوارئ.

ولفت المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية، سراج الحميدان؛ إلى أن هذه الإحصائيات تمثل 9 أشهر من العام الجاري 2021، مؤكداً أن المستشفى يستقبل مختلف الحالات النفسية، وحالات الإدمان، ويعد المستشفى المرجعي المتخصّص على مستوى المملكة؛ كونه الأكبر والأقدم.

وقال "الحميدان"؛ إن عدد الحالات التي تمّ تنويمها لنفس الفترة 624 حالة، من بين 6579 حالة طارئة وصلت إلى أقسام الطوارئ؛ إضافة إلى 2170 كحالات روتينية.

وأضاف، أن الطواقم الطبية والإدارية التي تعمل في القسم 47 شخصاً يعملون على مدار الساعة؛ حيث يتسع المستشفى لـ 700 سرير، ويضم كافة الخدمات الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والنزيلات.

ويحتوي المستشفى على مراكز للعلاج بالعمل والترفيه بهدف الترويح عن النزلاء وتمكينهم في تعلم المهن المختلفة وممارسة أنواع الرياضات.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:23 AM

"حصاد 9 أشهر".. تنويم 10 % من مراجعي طوارئ "نفسية الطائف"

"الحميدان": 47 من الطواقم الإدارية والطبية يعملون على مدار الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشف مستشفى الصحة النفسية بالطائف، أن 10 % من مراجعي الطوارئ، تمّ تنويمهم؛ كونهم ضمن الحالات الطارئة التي وصلت إلى أقسام الطوارئ.

ولفت المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية، سراج الحميدان؛ إلى أن هذه الإحصائيات تمثل 9 أشهر من العام الجاري 2021، مؤكداً أن المستشفى يستقبل مختلف الحالات النفسية، وحالات الإدمان، ويعد المستشفى المرجعي المتخصّص على مستوى المملكة؛ كونه الأكبر والأقدم.

وقال "الحميدان"؛ إن عدد الحالات التي تمّ تنويمها لنفس الفترة 624 حالة، من بين 6579 حالة طارئة وصلت إلى أقسام الطوارئ؛ إضافة إلى 2170 كحالات روتينية.

وأضاف، أن الطواقم الطبية والإدارية التي تعمل في القسم 47 شخصاً يعملون على مدار الساعة؛ حيث يتسع المستشفى لـ 700 سرير، ويضم كافة الخدمات الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والنزيلات.

ويحتوي المستشفى على مراكز للعلاج بالعمل والترفيه بهدف الترويح عن النزلاء وتمكينهم في تعلم المهن المختلفة وممارسة أنواع الرياضات.

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