ترقية 1875 فردًا من العسكريين والعسكريات في "الجوازات"

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قرارًا إداريًا يقضي بترقية 1875 فردًا من العسكريين والعسكريات إلى الرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية العامة للجوازات، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وتمنى اللواء اليحيى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق والسداد في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.

من جانب آخر، شكر المترقون والمترقيات مدير عام الجوازات على هذه التهنئة التي تقدم بها، مؤكدين أنها ستكون دافعًا لهم في أداء أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص.