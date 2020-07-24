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إعفاءان وتكليفان.. 4 قرارات إدارية في جامعة شقراء

"الطريس" مستشارًا للرئيس لأعضاء التدريس والموظفين

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الاسمري، ٤ قرارات إدارية، شملت إعفاء عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من منصبه، وتكليف المشرف على الإدارة القانونية بديلاً له.

وتفصيلاً، أصدر رئيس جامعة شقراء، ٤ قرارات إدارية متتالية، تضمن القرار الأول إعفاء عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد الطريس من العمادة، فيما تضمن القرار الثاني إعفاء الدكتور محمد الطريس من الإشراف على مكتب رئيس الجامعة .

وشمل القرار الثالث على تكليف المشرف على الإدارة القانونية الدكتور بدرالمعجل بالإشراف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين حتى تكليف عميد لها، أو مرور عام على التكليف، فيما نص القرار الرابع على تكليف الدكتزر محمد الطريس مستشار لرئيس جامعة شقراء لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

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إعفاءان وتكليفان.. 4 قرارات إدارية في جامعة شقراء
سبق

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الاسمري، ٤ قرارات إدارية، شملت إعفاء عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من منصبه، وتكليف المشرف على الإدارة القانونية بديلاً له.

وتفصيلاً، أصدر رئيس جامعة شقراء، ٤ قرارات إدارية متتالية، تضمن القرار الأول إعفاء عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد الطريس من العمادة، فيما تضمن القرار الثاني إعفاء الدكتور محمد الطريس من الإشراف على مكتب رئيس الجامعة .

وشمل القرار الثالث على تكليف المشرف على الإدارة القانونية الدكتور بدرالمعجل بالإشراف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين حتى تكليف عميد لها، أو مرور عام على التكليف، فيما نص القرار الرابع على تكليف الدكتزر محمد الطريس مستشار لرئيس جامعة شقراء لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
05:52 PM

إعفاءان وتكليفان.. 4 قرارات إدارية في جامعة شقراء

"الطريس" مستشارًا للرئيس لأعضاء التدريس والموظفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الاسمري، ٤ قرارات إدارية، شملت إعفاء عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من منصبه، وتكليف المشرف على الإدارة القانونية بديلاً له.

وتفصيلاً، أصدر رئيس جامعة شقراء، ٤ قرارات إدارية متتالية، تضمن القرار الأول إعفاء عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور محمد الطريس من العمادة، فيما تضمن القرار الثاني إعفاء الدكتور محمد الطريس من الإشراف على مكتب رئيس الجامعة .

وشمل القرار الثالث على تكليف المشرف على الإدارة القانونية الدكتور بدرالمعجل بالإشراف على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين حتى تكليف عميد لها، أو مرور عام على التكليف، فيما نص القرار الرابع على تكليف الدكتزر محمد الطريس مستشار لرئيس جامعة شقراء لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

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