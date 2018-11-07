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سفير الكويت لدى المملكة: علاقات تاريخية متجذرة تجمعنا مع السعودية

تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من خادم الحرمين وأخيه أمير الدولة

أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح؛ بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ ثامر؛ على هامش مأدبة عشاء أقامها وإخوانه تكريماً لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ والوفد المرافق له في (دار جابر)، الليلة الماضية، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

ونوّه الشيخ ثامر؛ بالعلاقات الراسخة والمصيرية التي تربط البلدين منذ القدم التي تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وثمّن العلاقات المتميزة والمشتركة بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى التي تترجمها الدبلوماسية الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط وتنسيق المواقف بين الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكّد الشيخ ثامر؛ قناعته بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس وتترجم ما تتمتع به تلك العلاقات من حيوية وتفاعل ايجابي يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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سفير الكويت لدى المملكة: علاقات تاريخية متجذرة تجمعنا مع السعودية
سبق

أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح؛ بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ ثامر؛ على هامش مأدبة عشاء أقامها وإخوانه تكريماً لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ والوفد المرافق له في (دار جابر)، الليلة الماضية، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

ونوّه الشيخ ثامر؛ بالعلاقات الراسخة والمصيرية التي تربط البلدين منذ القدم التي تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وثمّن العلاقات المتميزة والمشتركة بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى التي تترجمها الدبلوماسية الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط وتنسيق المواقف بين الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكّد الشيخ ثامر؛ قناعته بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس وتترجم ما تتمتع به تلك العلاقات من حيوية وتفاعل ايجابي يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:28 PM

سفير الكويت لدى المملكة: علاقات تاريخية متجذرة تجمعنا مع السعودية

تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من خادم الحرمين وأخيه أمير الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح؛ بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ ثامر؛ على هامش مأدبة عشاء أقامها وإخوانه تكريماً لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ والوفد المرافق له في (دار جابر)، الليلة الماضية، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

ونوّه الشيخ ثامر؛ بالعلاقات الراسخة والمصيرية التي تربط البلدين منذ القدم التي تحظى اليوم بمزيد من الرعاية والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وثمّن العلاقات المتميزة والمشتركة بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى التي تترجمها الدبلوماسية الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط وتنسيق المواقف بين الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكّد الشيخ ثامر؛ قناعته بأن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس وتترجم ما تتمتع به تلك العلاقات من حيوية وتفاعل ايجابي يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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