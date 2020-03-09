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ملاك مقاهي "الشيشة": الإجراء الوقائي من "كورونا" صائب وملتزمون بتطبيقه

أبرزوا إشعارات التبليغ لـ"سبق" وأكدوا تقديمهم للمشروبات والحلى فقط

رصدت "سبق" في جولة ميداني بعد عصر اليوم، التزام ملاك المقاهي بالطائف بعدم تقديم "الشيشة والمعسل" للزبائن مؤقتاً كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس "‫كورونا".

وأكد عدد من الملاك التقتهم "سبق" أنهم مؤيدون للقرار وملتزمون به، وفق ما تبلغوا به من الفرق الميدانية لأمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة، والتي بادرت بالوقوف الميداني على جميع المقاهي بالمحافظة والعمل على إبلاغ الملاك بإشعار تم التوقيع عليه مع إفهامهم بعدم العودة لمزاولة تقديم الشيشة والمعسل إلا بتبليغ رسمي من مندوبي الأمانة أو بإعلان رسمي من جهات الاختصاص من خلال الصحف الرسمية فقط.

وأشار بعض الملاك إلى أنهم في محالهم التجارية اكتفوا بتقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلى فقط.

فيروس كورونا الجديد ملاك المقاهي بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملاك مقاهي "الشيشة": الإجراء الوقائي من "كورونا" صائب وملتزمون بتطبيقه
سبق

رصدت "سبق" في جولة ميداني بعد عصر اليوم، التزام ملاك المقاهي بالطائف بعدم تقديم "الشيشة والمعسل" للزبائن مؤقتاً كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس "‫كورونا".

وأكد عدد من الملاك التقتهم "سبق" أنهم مؤيدون للقرار وملتزمون به، وفق ما تبلغوا به من الفرق الميدانية لأمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة، والتي بادرت بالوقوف الميداني على جميع المقاهي بالمحافظة والعمل على إبلاغ الملاك بإشعار تم التوقيع عليه مع إفهامهم بعدم العودة لمزاولة تقديم الشيشة والمعسل إلا بتبليغ رسمي من مندوبي الأمانة أو بإعلان رسمي من جهات الاختصاص من خلال الصحف الرسمية فقط.

وأشار بعض الملاك إلى أنهم في محالهم التجارية اكتفوا بتقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلى فقط.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
07:01 PM

ملاك مقاهي "الشيشة": الإجراء الوقائي من "كورونا" صائب وملتزمون بتطبيقه

أبرزوا إشعارات التبليغ لـ"سبق" وأكدوا تقديمهم للمشروبات والحلى فقط

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متعب البقمي - الطائف
5
3,845

رصدت "سبق" في جولة ميداني بعد عصر اليوم، التزام ملاك المقاهي بالطائف بعدم تقديم "الشيشة والمعسل" للزبائن مؤقتاً كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس "‫كورونا".

وأكد عدد من الملاك التقتهم "سبق" أنهم مؤيدون للقرار وملتزمون به، وفق ما تبلغوا به من الفرق الميدانية لأمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة، والتي بادرت بالوقوف الميداني على جميع المقاهي بالمحافظة والعمل على إبلاغ الملاك بإشعار تم التوقيع عليه مع إفهامهم بعدم العودة لمزاولة تقديم الشيشة والمعسل إلا بتبليغ رسمي من مندوبي الأمانة أو بإعلان رسمي من جهات الاختصاص من خلال الصحف الرسمية فقط.

وأشار بعض الملاك إلى أنهم في محالهم التجارية اكتفوا بتقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلى فقط.

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